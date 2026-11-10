Dea Đurđević otvorila dušu: tata je noćni radnik, ja dnevni

Zabava

Voditeljka Dea Đurđević otvorila je dušu u emisiji „Premijera – Vikend Specijal“ i pričala o braku sa suprugom Lazarom, o ćerki Iris i o tome kako gleda na sudbinu. Tri meseca nakon što se Iris rodila, kaže da u sudbinu sada čvrsto veruje, iako ranije u to nije bila sigurna.

Majčinstvo je opisala iskreno — kao period privikavanja koji nosi i lepe i teške trenutke. „Čudno je, drugačije, ali prelepo“, rekla je i dodala da je naporno, ali da je dovoljno da se to malo čudo probudi i nasmeje pa da sve bude lepo. Priznaje i da nije tako lagano: ima situacija u kojima gledaš da li je nešto dobro ili ne. Bilo je i suza i smeha, a neke stvari je, kako kaže, prevazišla. Sada je, kaže, sve super.

Sa Lazarom je podelila i roditeljske obaveze. Tata je noćni radnik, ona dnevni, i sve rade zajedno — to joj je jedan od ključeva. Uz to se našalila i na svoj račun, pa priznala da je Lazar danas sluša svaku treću reč. „Muškarac ili je srećan ili je u pravu, on je odabrao da je on u pravu“, rekla je.

Veliku pomoć imaju od babe Nene i svekrve, zahvaljujući kojima Dea uspeva da odvoji malo vremena za sebe. Iako, kako kaže, više nije gospodar sopstvenog vremena.

Njena ljubavna priča sa Lazarom počela je još u srednjoškolskim danima, kada su se prvi put zabavljali. Posle petnaest godina sudbina ih je ponovo spojila. On ju je zvao dva puta, ona nije imala vremena, a onda je ona pozvala njega — i tako su došli do venčanja i do Iris.

Da je sve moglo drugačije, moglo je: krivo joj je što svadba nije bila veća. Ali taj prostor im je, kaže, bio divan i bilo im je lepo. Na kraju je poručila i da bi se opet udala za Lazara i opet rađala decu.

Posle dva propuštena poziva i petnaest godina pauze, sudbina je izgleda odradila svoj deo — teško da će se neko žaliti. A Lazar? Neka nastavi da sluša makar svaku treću reč, nekad je i to sasvim dovoljno.