Kako je Miloš Žutić zaveo Cecu Bojković šniclom iz džepa sakoa

Zabava

Glumac Miloš Žutić rođen je 16. novembra 1939. i pored bogate karijere i upečatljivih uloga ostao je upamćen i po braku sa koleginicom Svetlanom Bojković. Njih dvoje su pre pola veka važili za jedan od najsofisticiranijih i najotmenijih parova na umetničkoj sceni, a upoznali su se početkom šezdesetih godina, tokom studija na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.

Bila je veoma mlada i nezrela kada je odlučila da započne romansu sa kolegom. Ta romansa je završila pred oltarom, davne 1968.

Bečka šnicla iz unutrašnjeg džepa

Ceca o ovome retko govori u medijima, ali se jednom prilikom prisetila tih mladalačkih dana koji su joj odredili sudbinu. Njeno i Mišino zabavljanje, kako je ispričala, bilo je puno antologijskih anegdota.

Jedna od njih je Uskrs. Miša je bio u vojsci, a u njenoj kući se upravo završavao uskršnji ručak kada je zazvonio telefon. Rekao je da će doći po nju i da samo treba da se spremi i ne brine. Nije joj javio da dolazi na odsustvo — hteo je da je iznenadi, i uspeo je.

Stigao je u divnom sivom odelu, elegantan i zanosan. Odlaze u šetnju na Ušće, sa novobeogradske strane. Dan je predivan, šetaju, razgovaraju, smeju se, kad je on odjednom pitao da li je raspoložena za jednu bečku šniclu. Rekla je da ne može jer je upravo ručala. On je onda rekao da bi možda ipak htela i izvadio je iz unutrašnjeg džepa sakoa. Ostala je u čudu i kroz smeh ponovila da je sita, a on ju je elegantno bacio, kao da se ništa nije dogodilo.

Šetali su dalje i posle nekog vremena značajno ju je pogledao i pitao za jedan pohovan pileći batak. I njega je izvadio iz unutrašnjeg džepa sakoa. U neverici je prasnula u smeh i zagledala postavu njegovog sakoa — "Nigde fleke." Kroz smeh i čuđenje odgovorila je da stvarno ne može, a on ga je, onako nonšalantno, jednim elegantnim i značajnim gestom, kao da se ništa ne dešava, preko glave bacio u reku.

Sedam premijera i jedna lična

Ceca se prisetila i kako su joj tih godina izgledali dani. Dve godine posle upisa na Akademiju, po odluci Bojana Stupice, primljena je za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i to kao student. Te 1968. igrala je u sedam premijera, a imala je i osmu, ličnu: Udala sam se za glumca Miloša Žutića.

Potom je, kako je ispričala, 1970. diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972, donela je na svet Katarinu, svoju Kaju.

Ćerka je krenula roditeljskim stopama

Kaja je krenula roditeljskim stopama, a odnos majke i ćerke je, sudeći po Cecinim rečima, više nego idiličan. Ceca je istakla da nikada nije želela da joj nameće svoje stavove ili da joj krči put.

Vaspitala ju je, kako kaže, da se sama svojim radom bori i razvija, da s punom odgovornošću i izgrađenim stavom stane na svoje noge, i zadovoljna je što je u tome uspela. Danas razgovaraju o svemu tome, ali majka, kako tvrdi, nikako ne nameće unapred svoj stav — razumnim dijalogom dolaze do toga da Kaja donese svoju odluku.