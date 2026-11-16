Nikola Rokvić prekinuo pesmu, a onda se na bini pojavila Prija

Zabava

Na koncertu Nikole Rokvića u Sava centru, u petak 13. novembra, prvo veliko iznenađenje večeri bila je Aleksandra Prijović. Pojavila se kao specijalna gošća i odmah izazvala oduševljenje publike — pogodila je, očigledno, tačno u centar.

Nikola je najpre zapevao njen hit „Sve po starom“, a onda prekinuo nastup usred pesme. Uzeo je reč, najavio Priju i zamolio publiku da je pozdravi velikim aplauzom.

Prija se ubrzo pojavila na bini. Njih dvoje su se srdačno zagrlili, a publika ih je dočekala ovacijama. Za tu priliku Aleksandra je odabrala dugu crnu haljinu, a potom se pridružila Nikoli i nastavila da izvodi „Sve po starom“ — ovog puta u dvoje.

Prekinuti sopstveni nastup nasred pesme da bi najavio koleginicu — to ne radi svako, priznaćete. A po reakcijama iz Sava centra, iznenađenje je uspelo: ovacije, zagrljaj, pa pesma u dvoje. Ko je to propustio, iskreno — sam je kriv.