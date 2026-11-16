Maja Marković napustila Elitu 10, Sanji Grujić duplirani glasovi

Zabava

U Šimanovcima je održana još jedna noć izbacivanja u rijalitiju „Elita 10“, a situacija među nominovanim takmičarima bila je napeta do samog kraja. Voditelj Darko Tanasijević stigao je u izolaciju kako bi okupio ovonedeljne nominovane – Sanju Grujić, Lauru Prgomet, Maju Marković i Nikolu Đorđevića.

U pratnji voditelja otišli su pravo u diskoteku, gde su saznali pravila igrice Velikog šefa u kojoj su se borili za svoj dalji opstanak na imanju.

Pobedu u igrici odnela je Sanja Grujić, zahvaljujući čemu su joj glasovi publike duplirani. Kad su glasovi sabrani, nastupio je trenutak odluke, a Darko Tanasijević je saopštio presudu: „Elitu 10 ove noći napušta Maja Marković.“ Sanja i Laura ostaju u Eliti, a ostanak su obezbedili i ostali nominovani.

Ovim ishodom stavljena je tačka na učešće Maje Marković u „Eliti 10“.

Sa druge strane, Stanija Dobrojević je odnela prvo mesto u „Eliti 9“. Nakon što je proglašena pobednicom, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su u rijalitiju bili od septembra prošle godine, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile.

„Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke!“ – rekla je Stanija i dodala da joj je ovo najveća pobeda u životu.

Kazala je i da nije ni sanjala da će se sve tako odvijati, da je bilo momenata koji su joj bili neizdrživi, ali da je na kraju iz svega izašla kao pobednica. O parama još ne razmišlja – polako, kazala je.

Pobeda, izbacivanje i duplirani glasovi – sve u jednoj noći. A ko je po vama sledeći na redu?