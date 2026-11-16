Goga Sekulić leti u Barselonu da snima spot u teretani bivšeg muža

Zabava

Pevačica Goga Sekulić viđena je na aerodromu u pratnji Dejana Milićevića, tačno u trenutku kada je kretala na put za Barselonu. Kako je ispričala, u tom gradu će snimati spot za novu pesmu — i to u teretani svog bivšeg muža Uroša.

Goga je bila dobro raspoložena i bez uvijanja je otkrila plan: ide u toplije krajeve zbog snimanja, a u spotu će se pojaviti i njen bivši suprug. Uspeli smo da ga ubedimo da i on bude u spotu, rekla je kroz osmeh.

Dodala je i da ljubavi uvek ima i da je ona puna ljubavi.

O pomirenju je ipak bila jasna. Sa bivšim mužem je, kaže, ostala u dobrim odnosima, ali emotivno pomirenje nije planirano — to se, objašnjava, nikad ne planira. Nisu se, dodaje, ni svađali da bi se u tom smislu mirili. Ja sam slobodna žena, uživam u svojoj slobodi, poručila je, a onda dodala da je i on rekao da je slobodan.

Na pitanje da li joj muškarci prilaze, odgovorila je u svom stilu: smeju oni hrabriji, ali ona trenutno nema vremena.

Otkrila je i da se razvela, ali da papir još uvek nije dobila. Ona i sin preselili su se u Cirih, gde su, kako kaže, zvanično.

Tamo čekaju odobrenje za školu za sina. On je upisan i u Beogradu, pa će se u hodu odlučiti da li će to biti Švajcarska ili Srbija.