Marija Šerifović napunila 42 godine

Zabava

Marija Šerifović napunila je 42 godine 14. novembra. Rođena je 14. novembra 1984, a njeno godište i danas ume da iznenadi ljude — iako je na domaćoj muzičkoj sceni prisutna već decenijama.

Za to vreme izgradila je status jedne od najcenjenijih pevačica na domaćoj estradi. Publika je pamti po brojnim muzičkim hitovima, a istorijski uspeh ostvarila je 2007. godine, kada je Srbiji donela pobedu na Evroviziji pesmom "Molitva".

Iza tog profesionalnog uspeha stoji život koji se iz korena promenio dolaskom sina. Marija je nedavno govorila o životnim iskustvima i greškama koje je napravila, ali i o odgovornosti koju oseća prema svom sinu.

U životu sam napravila mnogo grešaka. Neke ispravila, neke skupo platila, a sa nekima ću zauvek živeti. Ali, otkako postoji on, znam jedno. Ne moram da budem savršena, ali moram da budem bolja. Svakog dana, rekla je.

Majčinstvo je, kako je objasnila, uticalo i na njene prioritete i svakodnevicu. U trenutku kada postajete odgovorni za jedan novi život, objasnila je, menja se celokupna perspektiva — od načina na koji organizujete dan ili posao, pa sve do velikih životnih poteza.

Eto, 42 godine, a scena je i dalje njena. Srećan rođendan, Marija — i da nas još dugo iznenađuješ.