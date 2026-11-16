Marko Gačić dobio sina, Goga Gačić se oglasila fotkom iz automobila

Zabava

Marko Gačić dobio je sina sa suprugom Saškom. Vest o prinovi odjeknula je i brzo se raširila, ali je pažnju javnosti najviše privukla reakcija njegove bivše žene Goge Gačić, koja se prvi put oglasila na društvenim mrežama otkako je njenoj deci iz braka sa pevačem stigao brat.

Fotka iz automobila, bez ijedne reči

Goga je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz automobila i poslala poljubac. O prinovi nije napisala ništa, pa nije otkrila mnogo o tome šta misli o vesti koja je obeležila dan. Nema čestitke, nema komentara, nema ni jedne reči o bebi — samo fotka i poljubac.

Od afere do razvoda

Brak Marka i Goge našao se u centru interesovanja javnosti nakon što se saznalo za pevačevu preljubu. Njegova afera sa Saškom, sa kojom je nakon toga započeo vezu i dobio sina, dovela je do kraha dugogodišnjeg odnosa.

Nekoliko meseci nakon što su pokrenuli brakorazvodni postupak, bivši supružnici sporazumno su okončali brak. Deca iz tog braka tako su dobila brata.

Razvod bez rata

Goga je nedavno otvoreno govorila o razvodu. Ispričala je da su seli kao dvoje odraslih ljudi i sve rešili sporazumno, uz napomenu da se sudska presuda još čeka kroz par meseci. „Rešeno je i pitanje alimentacije“, rekla je tada.

Ako je suditi po njenim rečima, ovaj razvod nije bio predstava — sve je dogovoreno za stolom, a ne po medijima. Dosadno za tabloide, prilično zdravo za sve koji u tome učestvuju.

Kontakt samo zbog dece

Pevačica je naglasila da su Marko i ona i dalje u kontaktu, ali isključivo zbog zajedničke dece, kojima oboje nastoje da budu podrška uprkos razvodu. „Zbog dece moramo biti u kontaktu“, rekla je, objašnjavajući da to nije privremeno rešenje nego normalan tok koji traje zauvek — moraju da se čuju i dogovaraju oko klinaca.

Dodala je i da njen bivši suprug redovno viđa i poziva decu. Ako se po tome meri razvod, ovo je jedan od onih koji su prošli bolje nego što se na prvu loptu očekivalo.

Šta će deci reći

O tome kako planira da jednog dana deci objasni sve što se dogodilo između njihovih roditelja, Goga je govorila ranije. Priznala je da nije želela da ih opterećuje detaljima iz privatnog života i da je određene stvari odlučila da zadrži za sebe.

Objasnila je i da deca rastu i da će sve sami shvatiti, kao i da ih je probala zaštititi od svega — i da nije sve ni otkrila. Ako je budu pitali, ne zna kako će im objasniti: to je priznala bez uvijanja, što je iskrenije od većine roditeljskih izjava koje stižu iz ovakvih priča.

Selidba u blizini, zbog babe i dede

Kad se bude selila, planirala je da to bude negde u blizini, jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Naglasila je i da će ih uvek viđati, gde god se ona nalazila, i da su joj ti ljudi divni.

Imovina: rešeno, bez detalja

Osvrnula se i na podelu imovine posle razvoda. I to pitanje, kako je rekla, rešeno je sporazumno, ali detalje dogovora nije želela da otkriva. Na pitanje da li je zadovoljna onim što je pripalo njoj, odgovorila je da to ne bi komentarisala.

Neke stvari se, očigledno, rešavaju tiho — i to je sasvim legitimno.

Do sledeće objave, sve što imamo je fotka iz automobila i poljubac. Da li je to dovoljan odgovor na vest koja je obeležila dan — ili biste vi ipak napisali nešto više?