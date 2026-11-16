Pitanje o šimširu u SuperPoteri pokrenulo je priču o Bobanu Rajoviću

Zabava

U najgledanijem kvizu u Srbiji, „Poteri“, publika već godinama prati neizvesne duele takmičara i tragača, a njen format „SuperPotera“ iz epizode u epizodu privlači veliku pažnju. Ovog puta pažnju je privuklo nešto sasvim obično – pitanje o biljci. Takmičarima je ponuđeno: „Šimšir je vrsta čega?“ – kape, biljke ili papira. Tačan odgovor je biljka, ali tu se priča nije završila.

Tragačica Milica se odmah prisetila pesme „Razbole se šimšir list“, Aleksa je nadovezao stihovima „U oblake, u šimšire, ne gledaj u mene samo“, a Žarko je prepoznao izvođača – Bobana Rajovića. Nije loše za ekipu koja je došla da lovi takmičare, a usput je održala i kratak čas domaće muzike.

Nasuprot njima sedeo je Dušan Simonović iz Surdulice, profesor engleskog jezika koji voli muziku, komponovanje i pisanje pesama. U kviz se vratio posle nekoliko godina pauze, a dobio je epizodu u kojoj se njegovo pitanje pretvorilo u refren.

Boban nije krio oduševljenje što se njegovo ime čulo u popularnom kvizu – rekao je da mu je mnogo drago. Emisiju, kaže, i sam gleda kad stigne, jer se emituje vikendom, a često i radi, pa uhvati reprizu ili premota. Dodao je i da ga je baš dosta ljudi zvalo uz komentar da se pojavio u Poteri.

A onda je usledio poziv: sve tragače i voditelja Jovana Memedovića pozvao je na svoj beogradski koncert u Sava Centru, 16. decembra. Datum je jasan, mesto je jasno – ostaje samo da tragači provere raspored.

Priznajmo, simpatično je što je pevač iskoristio trenutak da pozove ekipu kviza na koncert, umesto da proćuti i uživa u hajpu. A lepo je i to što je jedno pitanje iz opšteg znanja otvorilo temu o domaćoj muzičkoj sceni, bez scenarija i bez montaže.

Ako se tragači zaista pojave u Sava Centru 16. decembra, biće to verovatno prvi put da ekipa jednog kviza završi u publici zbog pitanja o šimširu.