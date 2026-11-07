Stare fotografije Glorije Jelovac: tanje usne i prirodniji izgled nego danas

Zabava

Glorija Jelovac, učesnica "Elite 10", ponovo je u centru pažnje. Ovog puta ne zbog nove epizode u beloj kući, nego zbog fotografija iz prošlosti koje su isplivale na društvenim mrežama. Na kadrovima nastalim pre desetak godina izgleda znatno drugačije nego danas, pa se mnogi pitaju koliko su je estetske promene zapravo izmenile.

I tada je bila plavuša, ali tu sličnosti nekako i prestaju. Crte lica, stil oblačenja i način šminkanja bili su znatno drugačiji. Na tim slikama se vidi da je negovala prirodniji izgled, da je imala znatno tanje usne i drugačije oblikovane obrve u odnosu na imidž po kom je danas poznata. Iz istog perioda vidi se i da je volela da eksperimentiše sa jačom šminkom i atraktivnim modnim izdanjima. Dakle, ni tada nije bila stidljiva — samo je, očigledno, imala drugačiji potpis.

Fotografije su se, zapravo, pojavile u jeku rijaliti dešavanja, u trenutku kada je Glorija ionako bila jedna od glavnih tema.

Ono što je drži u centru pažnje, ipak, nije samo izgled. Glorija važi za jednu od takmičarki "Elite 10" koje su od samog ulaska podigle veliku prašinu u beloj kući. Nakon što je nedavno raskinula veridbu, ušla je u turbulentnu vezu sa Borislavom Terzićem Terzom. A to se u beloj kući itekako računa.

Prekinula je i druženje sa Laurom Prgomet. Nekada su živele zajedno, a između bivših prijateljica ubrzo je došlo do žestokih rasprava i iznošenja prljavog veša.

A šta te fotografije iz prošlosti zapravo pokazuju? Devojku koja je volela da se sredi, ali sa potpuno drugačijim potpisom nego danas. Nema tu mnogo filozofije: poređenje je očigledno, a razlika vidljiva golim okom. Teško je, iskreno, ne uporediti ta dva izdanja. Da li je sve stvar šminke, godina i boljeg make-up-a, ili nečeg drugog — procenite sami. Sa Glorijom u beloj kući, u svakom slučaju, nikad nije dosadno.