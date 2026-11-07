Maja Jama u crvenom odelu: poslovni luk koji je privukao sve poglede

Zabava

Voditeljka Maja Jama poznata je po atraktivnim, pomalo provokativnim izdanjima. Ovog puta je taj modni narativ okrenula: za snimanje promotivne kampanje jednog brenda lepote obukla je stilizovano odelo, i to ono koje se primeti na prvi pogled.

Reč je o komadu u upečatljivoj crvenoj boji, sa specifičnim krojem i zanimljivim detaljima. Odelo prati liniju tela, a crne linije dale su tom poslovnom luku atraktivnu notu. Celo izdanje zaokružili su svedeni modni detalji – bez gomilanja, jer je akcenat trebalo da bude na odelu, ali i na proizvodima za šminkanje koje reklamira.

Pokazala je nekoliko mejkap lukova. Pažnju je privukao onaj sa upečatljivim crvenim karminom. Fotografije su objavljene na njenom Instagram profilu, a korisnici mreže imali su samo pozitivne reakcije.

Da budemo iskreni, ovo je bio pametan potez. Kada nekoga prati reputacija provokacije, poslovni luk je mala promena – a crvena boja privlači pogled. Uz svedenu šminku i jedan jarki karmin, priča je bila o odelu, a ne o tome koliko je kože otkriveno.

I to je poenta.