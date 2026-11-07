Đorđe Mićunović se razveo od Zorane: „Slobodan sam muškarac“

Zabava

Đorđe Mićunović, sin pokojnog crnogorskog biznismena Branislava Mićunovića, razveo se od supruge Zorane, sa kojom ima dvoje dece. Vest je potvrdio i sam, kratko.

Brak je okončan sporazumno prošle godine, bez sukoba i javne pompe. Đorđe i Zorana svoju privatnost krili su od očiju javnosti, pa razvod nije ispratila nikakva fama.

Đorđe je vest potvrdio u izjavi za medije, ali je ostao suzdržan po pitanju razloga prekida bračne zajednice. „Slobodan sam muškarac“, rekao je, i dodao da ne želi da govori o detaljima razvoda niti o razlozima zbog kojih su doneli odluku da se raziđu.

Ono oko čega nema nikakve nedoumice su deca. Nakon razlaza, ostaju apsolutni prioritet obama roditeljima, što je, ruku na srce, jedina rečenica iz cele priče koja je zaista važna.

Đorđe i Zorana venčali su se 2017. godine na crnogorskom primorju. Svadbenom slavlju prisustvovalo je oko 150 zvanica, među kojima su bili mnogi istaknuti pripadnici estradnog i političkog života.