Sanja Marinković o razvodu: „Da sam slušala roditelje, razvela bih se ranije“

Zabava

Voditeljka Sanja Marinković nedavno je govorila o razvodu od Aleksandra Uhrina, sa kojim ima sina Strahinju, i priznala koliko ju je taj period promenio. Kako je više puta istakla, nije joj bilo lako da prihvati kraj braka, posebno zato što se udala sa željom da sa partnerom ostane do kraja života. Vremenom je shvatila da se stvari menjaju, a podrška porodice mnogo joj je značila u tom periodu.

Brak je trebalo da bude priča za ceo život

Sanja se kasno udala. Strahinja se rodio, pa se tek posle toga venčala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala je da njen brak bude priča o kakvoj je maštala, a verovala je u ljubav za ceo život — sa tom idejom je i ušla u brak.

Danas na to gleda drugačije. U svetu, kako kaže, ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova, a brak joj deluje kao prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas, dodala je, deluje joj kao biznis model.

„Da sam slušala na vreme roditelje“

Prve promene u njenom ponašanju primetili su najbliži, koji su smatrali da bi trebalo ranije da stavi tačku na brak. Njoj je, ipak, trebalo vremena da donese konačnu odluku. Kako je ispričala, da se pitali njen tata i njen brat, razvela bi se i ranije — nagovarali su je na to jer su pre nje videli da nema više sjaj u očima. Harizme više nije bilo, sve je bilo drugačije. „Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela“, rekla je, uz napomenu da joj je podrška porodice mnogo značila.

Sin, majka i bivši muž

O odnosu sa sinom govorila je otvoreno. Nije odmah suočila dete sa istinom, jer ni sama nije prihvatala razvod — a to je, kako kaže, mnogo teži put. Objašnjavala mu je šta razvod znači i davala mu primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni. Strahinja joj je jednog dana rekao da je to razvod, a ona mu je odgovorila da ništa ne fali — i tek onda mu rekla istinu.

Sanja je nedavno ostala bez majke. Govoreći o njenim poslednjim danima, nije mogla da sakrije emocije. Trudila se da joj boravak u bolnici učini što lakšim, pričala joj je o svakodnevnim dešavanjima i puštala njene omiljene televizijske serije.

Osvrnula se i na odnos sa bivšim suprugom. Iako su, kako kaže, ostali u dobrim odnosima zbog sina, Aleksandar Uhrin joj nije izjavio saučešće nakon majčine smrti. Nije joj jasno zašto, ali ne želi uopšte da ulazi u to. Bio je tu uz njih dok je mama bila bolesna i nudio se da pomogne, a jednog dana će ga pitati zašto nije izjavio saučešće.

Voditeljka je dodala i da se dosta piše o njenom bivšem mužu, i to, kako kaže, isključivo zbog nje — smatra da on nije ličnost od društvene koristi pa da bi se o njemu pisalo. U medijima se pojavila informacija da se Uhrin ponovo oženio, ali Sanja je istakla da o tome ne zna ništa i da ne želi da komentariše ono što je pročitala u novinama. Neće ni da demantuje, ni da širi informacije, jer je to videla u novinama. Rastali su se mnogo davno i nema ništa protiv. „On je vrlo kulturan čovek, fantastičan otac, ali ljudi se menjaju s godinama“, rekla je.