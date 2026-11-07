Miona Jovanović prekinula ćutanje: evo šta misli o Ša u „Eliti 10“

Zabava

Miona Jovanović prekinula je medijsku tišinu i prokomentarisala učešće Nenada Aleksića Ša u rijalitiju „Elita 10“. Iako se povukla iz medija, kako se ispostavilo, pomno prati šta njen emotivni partner radi u rijaliti kući.

Njeno mišljenje o Šinom dosadašnjem plasmanu isto je kao na početku — zadovoljna je.

„Što se Nenadovog učešća tiče, kao i od samog početka, veoma sam zadovoljna“, poručila je kratko.

Pažnju gledalaca ipak je privukao Nenadov sukob sa Urošem, pa je i to prokomentarisala. Uroševu izjavu pripisuje mašti — smatra da u njegovoj glavi mašta čini svašta i da verovatno ni sam ne zna zašto je to izgovorio. Dodaje i da je Nenadu ta izjava bila smešna, kao i njoj.

Ša je nedavno otvoreno pričao o odnosu sa Mionom i naglasio da imaju privatne stvari koje ne žele da dele javno. Kako je rekao, sve je onako kako je pričao, nema razloga da laže, i morala je da se desi promena — da se sredе odnosi.

„Imamo mi privatne stvari koje su samo naše“, rekao je, uz poruku da ni ona ni on neće da pričaju o njihovim stvarima.

Na pitanje da li je baš zbog toga došlo do odvajanja, odgovorio je da emocije i dalje postoje, ali da imaju nešto što moraju sami da reše. Ljubav ih, kako je naveo, drži, sve im je „bajno“, ali svako može da misli šta hoće.

Uroš Stanić je potom izneo svoje viđenje njihovog odnosa — smatra da je trebalo da se razdvoje, da je u pitanju zasićenje, da su se gušili i da su imali probleme.