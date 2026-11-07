Anita Stanojlović i Luka Vujović čekaju devojčicu: Aleksija stiže, torba za porodilište je već spakovana

Zabava

Anita Stanojlović i Luka Vujović uskoro postaju roditelji — čekaju devojčicu kojoj su već odabrali ime, Aleksija. Kako su pokazali kad su otvorili vrata svog doma, gotovo sve je spremno: od bebine garderobe i opreme do torbe za porodilište koju je Anita već spakovala.

Par trenutno živi u Kruševcu, Anitinom rodnom gradu, gde su posle izlaska iz rijalitija „Elita 9“ započeli zajednički život. U stanu su uredili i kutak pripremljen za dolazak devojčice, a svaki slobodan trenutak, kako piše, koriste za pripreme i za ono najvažnije — da uživaju jedno pored drugog.

Mir u Kruševcu

Luka je nedavno govorio koliko mu znači što ponovo gradi porodični dom, ističući da mu je mir koji su pronašli u Kruševcu bio preko potreban. Posebno emotivan bio je kad je pričao o dolasku ćerke i nije krio šta mu znači što će ponovo postati otac. Otkrio je i da se njihova deca lepo slažu i da sa velikim uzbuđenjem iščekuju novog člana porodice.

Bilo je, naravno, i onih koji su od samog početka sumnjali u njihovu ljubav i predviđali da veza neće potrajati. Anita i Luka nisu dozvolili da ih komentari sa strane poremete — sudeći po svemu što su podelili, sada deluju posvećenije zajedničkoj budućnosti nego ikad.

Da su zaljubljeni kao prvog dana, pokazali su i najnovijom objavom na društvenim mrežama. Podelili su trenutke sa zajedničke večere, a osmesi koje nisu skidali s lica i nežnost koju su razmenjivali jasno govore koliko im je lepo. Nakon turbulentnog perioda i brojnih komentara koji su pratili njihovu vezu, sada su, čini se, potpuno posvećeni porodičnom životu i iščekivanju male Aleksije.

Posle svih tih prognoza da im veza neće potrajati, ovakva objava sa večere deluje kao tiha pobeda. Ostaje samo pitanje ko će prvi da objavi sliku iz porodilišta — Anita ili Luka?