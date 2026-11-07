Seka Aleksić napunila Arenu Zagreb: tri kombinacije, motocikl i suze na kraju

Zabava

Puna Arena Zagreb, hiljade obožavalaca i atmosfera koja je bila jasna već od prvih taktova — prvi nastup Seke Aleksić u Areni Zagreb prošao je tačno onako kako se čekalo. Publika je dočekala pevačicu s velikim uzbuđenjem i pevala uglas od prvog do poslednjeg reda.

Seka Aleksić je pevačica koja na regionalnoj muzičkoj sceni ima posebno mesto već godinama, a ovaj koncert došao je posle novog albuma "Femme Fatale" — i to pred publiku koja je, sudeći po reakcijama, jedva čekala.

Tri kostima i motocikl na sceni

Tokom večeri promenila je tri atraktivne kombinacije. Prvo je izašla u upečatljivom crnom izdanju, potom je zablistala u crvenom bodiju, a za treći deo koncerta odabrala je raskošnu zlatnu kombinaciju. Redosled ima logiku — crno za ulazak, crveno za sredinu, zlato za finale — i svako izdanje dobilo je svoj deo večeri.

Posebno iznenađenje bio je motocikl na kojem se pojavila tokom nastupa, dok su plesači i raskošna produkcija dodatno naglasili svaki deo koncerta. Scena je tako izgledala kao nešto isplanirano do detalja, a ne kao spisak pesama sa svetlima.

Hitovi koje publika zna napamet

Hitovi koji su obeležili više od dve decenije njene karijere nizali su se jedan za drugim — "Aspirin", "Crno i zlatno", "Poslednji let", "Kraljica" i brojne druge. Publika je s oduševljenjem prihvatila i pesme s novog albuma "Femme Fatale". Iskreno, set lista sa dve decenije hitova je luksuz koji malo ko danas ima — i zato je bilo logično da najveći problem bude baš to što sve ne može da stane.

Bilo je tu svega — emocija, plesa i trenutaka u kojima je glas publike gotovo nadjačao onaj sa scene. Seka je pre izlaska na pozornicu objasnila zašto Zagreb tako dobro prolazi s njom: godinama radi po Hrvatskoj, a u Zagrebu, kako kaže, najviše. U jednom trenutku je u gradu postojalo četiri ili pet klubova i u svakom je nastupala, bez ijedne ljutite reakcije. Po njenim rečima, svuda je bilo dobro i publika je bila ispoštovana, a ljudi na njenim nastupima pamte provod jer ona nikad ništa ne skraćuje, nego daje još više.

Skoro godinu dana pripreme

Za prvi nastup u najvećoj hrvatskoj dvorani pripremljena je produkcija na kojoj se radilo gotovo godinu dana: posebna scenografija, kostimi, plesači i scenski efekti bili su deo pomno osmišljenog spektakla. Najveći izazov, po njenim rečima, nije bila ni scena ni koreografija, nego odabir pesama.

Priprema je trajala godinu dana — od set-liste, plesnih kostima i koreografije do toga koje će pesme ući u program, a koje neće. Uvrstati pesme u dva i po do tri sata stvarno je problem kada imate celu diskografiju od 10 albuma, dodala je. Na kraju su se dogovorili da u martu malo promene set-listu, kako bi i oni koji neke pesme nisu čuli na prvoj i drugoj Areni mogli da ih čuju na trećoj.

Suze na kraju i treća Arena

Kraj koncerta bio je najemotivniji deo večeri. Dirnuta reakcijama publike i skandiranjem svog imena, Seka se zahvalila hiljadama obožavalaca. Poručila je da su suze u redu i da im se od srca zahvaljuje. Dodala je i da je ovo sjajna uspomena za nju, a nada se i za publiku.

Koliko je interes za zagrebačke koncerte velik, najbolje govori to što su oba termina rasprodana, zbog čega je već najavljen i treći koncert, 20. marta 2027. godine. Takav odaziv iznenadio je i samu pevačicu — a to, priznajte, retko čujete od nekoga ko dvorane puni već godinama.

Ako je prva Arena izgledala ovako, pitanje je šta tek sprema za treću — i ko je na vreme čuvao kartu. Mi bismo, iskreno, već sad proverili da li je ostalo mesta.