Srna uzela makaze i ošišala mamu: „Ovo dete će me izludeti“

Zabava

Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, nasmejala je pratioce na društvenim mrežama. Podelila je snimke neočekivane porodične nezgode — njihova ćerkica Srna rešila je da se poigra makazama, ali umesto svojih, skratila je mamine pramenove.

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se jasno vidi odsečen čuperak kose na temenu, uz koju je priložila i šaljivu anketu.

„Ovo dete će me izludeti, svako dete je sebi iseklo kosu, samo moje dete je meni iseklo kosu“, poručila je u neverici, uz smajlije koji plaču od smeha.

Ta simpatična situacija iz njihovog doma brzo je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije roditelja koji su se poistovetili sa njenim mukama.

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina nedavno su napravili bajkovito slavlje povodom drugog rođendana ćerke Srne, nakon čega su počeli radove na kući i u dvorištu u Brestaču.

Darko je govorio o odrastanju ćerke, planovima za budućnost i velikom koncertu koji priprema, istakavši da su u njihovom domu u Brestaču radovi i da su otpočeli sa velikim sređivanjem kuće. Svestan je i kako su dve godine brzo proletele.

„Ona više nije beba, a već se svađa sa mnom...“, rekao je i dodao da je dobio još jednu vagu u kući i leteće perje. Srna već ima svoju ličnost i karakter i, kako kaže, malo je prgava. Pokazuje i znake interesovanja za muziku, a Darko priznaje da još ne zna da li mu je to drago. Oseća ritam, ali on je više za školu i ne bi voleo da se ni jedno njegovo dete bavi pevanjem.

Pevanje se, kako je iskreno rekao, ne ceni i ne cene se prave vrednosti, pa je pre za to da se deca bave drugim poslom. Ako se on mučio po kafanama i živeo taj nezdravi život, ne želi da to njegova deca prolaze. Trenutno mu je najdraže kada se vraćaju povodi za slavlje.

Makaze su, izgleda, već našle svoje mesto u kući Lazića — pitanje je samo ko je sledeći na redu.