Stanija opet u centru pažnje: fotka sa plaže, a u Eliti poljubac u kuhinji

Zabava

Stanija Dobrojević ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama. Pobednica Elite 9 objavila je na Instagramu fotografiju sa plaže, a prizor i njen izbor odeće pokrenuli su pravi talas komentara među pratiocima.

Na fotografiji Stanija pozira na ljuljašci ispod bujnog zelenila, dok u pozadini dominiraju tirkizno more i plavo nebo. Za tu priliku odabrala je beli čipkani gornji deo kupaćeg kostima, dok donji deo dodatno ističe njene obline. Duga crna kosa prirodno joj pada niz leđa, a opuštena poza i egzotično okruženje daju prizor koji podseća na razglednicu.

Komentari se nisu zaustavljali

Pratioci nisu ostali ravnodušni na ovaj vizuelni spektakl. Komentari su se nizali, a mnogi su isticali koliko Stanija zna da privuče pažnju i bez mnogo reči, uz pohvale na račun njene figure i prepoznatljivog stila. Fanovi su odmah prepoznali i egzotični ambijent fotografije, uz konstataciju da ovakvo izdanje sa plaže teško može da prođe neprimećeno.

Stanija je pobednica Elite 9 i tokom trajanja rijalitija pokazala je da ume da privuče pažnju javnosti. Sličnim objavama oduševljavala je i ranije, a sudeći po broju reakcija, i ova je prošla zapaženo. Ova objava još jednom potvrđuje koliko zvezde Elite 9 umeju da utiču na trendove na društvenim mrežama.

Poljubac u kuhinji Bele kuće

Mali Velja i Lena Simić priredili su neočekivan trenutak u kuhinji Bele kuće, dok je Kristina Jelkić bila odsutna. Velja je najpre ušao u raspravu sa Lenom, javno se pravdajući da prethodno veče nije bilo poljupca između njih. Lena je pokušala da ga zagrli, ali je on u početku odbio njen gest. Kada je shvatio da Kristina nije prisutna, promenio je ponašanje — pred ostalim zadrugarima zagrlio je Lenu i poljubio je u usta.

Potez je izazvao nevericu među prisutnima, a kamere su sve zabeležile. Zadrugari su odmah počeli da šapuću i prepričavaju šta se dogodilo, a snimak je brzo postao glavna tema dana u Eliti 10 i odjeknuo među fanovima rijalitija.

Mali Velja je trenutno u vezi sa Kristinom Jelkić, dok mu je Lena Simić bivša devojka. Njihov odnos je i ranije bio predmet komentara u Eliti 10, ali ovakav obrt malo ko je očekivao. Kristina se do sada nije oglašavala povodom poljupca.

Blam, sramota i „koktel ljubavi“

Filip Đukić bio je tema večeri u emisiji Pitanja novinara, kada je Slađa Krnjajić otvoreno govorila o njegovom ponašanju i odnosu sa Emom Rauški. Joca Novinar dao joj je reč kako bi razjasnila šta se zapravo događalo između Filipa i Eme, a u Beloj kući su svi željno iščekivali njene odgovore, dok su komentari na mrežama eksplodirali. Sva dešavanja odigrala su se pred kamerama, a atmosfera je bila naelektrisana.

Slađa je objasnila da su razgovarali o „koktelu ljubavi“, ali je istakla i da nije želela da se meša u njihove odnose, smatrajući da su oboje dovoljno odrasli da sami odlučuju. „Nisam htela da se mešam, ko sam ja da bilo kome nešto govorim? Oboje su punoletni, valjda znaju šta rade“, rekla je.

Tema „blam i sramota“ ubrzo je postala najtraženija među publikom. Prema mišljenju publike, zadrugarke koje su bile u centru pažnje doživele su veliki blam, dok je Filip ostao ravnodušan i nije pokazao interesovanje za komentare drugih takmičarki. Zadrugari su ostali podeljeni oko onoga što se dogodilo.

Ostale teme iz Elite 10

U prilozima koji kruže društvenim mrežama pominje se i novi početak Mine Kostić — pevačica je promenila imidž i najavila trudničke planove uz podršku Kaspera. Tu je i tema ponašanja Cara i Aneli u Beloj kući, o kojoj su govorili Matora i Janjuš, a zadrugari na nju ne ostaju ravnodušni.

Ako ništa drugo, u Eliti 10 se očigledno ne sedi skrštenih ruku. Pitanje za vas: šta je veći hit — Stanijina ljuljaška ispod zelenila ili Veljin poljubac u kuhinji?