Matija Drašković čestitao rođendan ocu uz poruku: „Srećan ti rođendan, tata moj“

Zabava

Matija Drašković, sin dizajnerke enterijera Elene Karaman i biznismena Andrije Draškovića, objavio je na društvenim mrežama zajedničku fotografiju sa svojim ocem, uz posvetu povodom njegovog rođendana.

Uz kadar na kom se vidi njihov blizak odnos, ostavio je kratku i srdačnu poruku: „Srećan ti rođendan, tata moj“. Iz nje se, bez mnogo reči, vidi koliko ljubavi i poštovanja ima prema ocu.

Ovo je za Matiju izuzetak. Detalje iz privatnog života retko deli u javnosti, a ovog puta ih je podelio kako bi obeležio očev poseban dan. Objava je pažnju privukla upravo zbog jednostavnosti i snažne emocije koju nosi — bez filozofije, bez scenografije, samo sin i tata.

Elena Karaman i Andrija Drašković su i posle razvoda zadržali dobar odnos, a nedavno su svom sinu zajedno proslavili rođendan u jednom restoranu u Beogradu.

Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, iz braka sa Andrijom ima sina Matiju, a Simonu je dobila sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Nema tu šta mnogo da se analizira: fotka, jedna rečenica i to je sve. A opet, takve objave prođu bolje od svake montaže i filtera. Da li vam je i vama „tata moj“ najjača čestitka koju ste videli ove nedelje?