Sava Radović otkrio šta bi rekao ćerki Iskri ako bi se preselila u Nemačku

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Sava Radović, bivši rijaliti učesnik, gostovao je u podkastu u kojem je govorio o životu u Nemačkoj i o mogućoj odluci svoje ćerke Iskre da živi tamo. Otkrio je i šta bi joj rekao ako bi se, sada kao punoletna osoba, odlučila na taj korak.

Prvo bih joj rekao da ne osuđuje druge zbog njihove različitosti, rekao je, i objasnio da ta različitost mora da bude prepoznatljiva, posebno zato što je Iskra mlada. Dodao je i da je njena mama nju vrlo dobro naučila da razlikuje dobro od zla, te da prvo moramo da se pitamo šta je dobro, a šta zlo.

Istakao je i da bi prema Iskri postupao kao što je njegova majka postupala prema njemu - sa puno zajedništva. Kako bi to izgledalo pod istim krovom, opisao je jasno: Ono što je moja majka sa mnom radila, ja bih to sa Iskrom isto radio.

Objasnio je da je oduvek mogao da pozove celo društvo kući, da su svi bili na okupu i da su se družili, a on je nekako uvek bio na oku svoje majke. Tek sada, kako je priznao, uviđa da je to bilo dobro.

Iskra Radović godinama živi sa majkom, voditeljkom Irinom Vukotić, u Srbiji, a proslavila je i punoletstvo. Sava Radović i Irina Vukotić venčali su se 2007. godine, a brak su okončali 2016. godine.

O odnosu sa bivšom suprugom javno je govorio samo jednom, u podkastu svog kuma Marka Miljkovića. Rekao je da su nekada super, a nekada ne, ali da imaju otvoren odnos, da je Irina veoma otvorena i da su iskreni, što je nedavno ponovio u emisiji "Bunker".