Maja i Asmin obeležili sedam meseci veze, pa otkrili ozbiljne poslovne planove!

Zabava

Asmin Durdžić i Maja Marinković su se na društvenim mrežama oglasili povodom posebnog dana — obeležili su sedam meseci veze! Sećamo se svi kako je njihova romansa krenula pred kamerama rijalitija, a mnogi su jedva čekali da vide da li će opstati i posle izlaska.

Ali, eto, demantovali su sve hejtere! Pokazali su da su emocije jake, a Asmin je tim povodom objavio gomilu zajedničkih fotki, prisećajući se lepih trenutaka. Uz to je kratko i emotivno poručio: „Srećno nam sedam meseci.“ Njihova objava privukla je pažnju pratilaca.

Međutim, ljubav nije jedina stvar koja im cveta. Maja i Asmin su nedavno otkrili i da planiraju ozbiljan poslovni korak – pokreću privatan biznis u Lincu, u Austriji. Znači, neće samo ljubav da ih veže, već i zajednički rad, a Maja bi trebalo i da se preseli kod njega!

Asmin je, kao i obično, imao šta da kaže na tu temu. On je nedavno poručio: „Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno. Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 evra od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu“, napisao je on nedavno na svom storiju.

Dakle, ljubav, biznis, inostranstvo... Izgleda da se Maji i Asminu smeši svetla budućnost, ili bar dobra zarada! Šta vi kažete, da li su stvarno propustili 70.000 evra zbog ljubavi?