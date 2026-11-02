Memedović pitao Tragačicu za Tinder, pa joj dao savet! Je li realno?

Zabava

Popularni kviz 'Potera' godinama drži publiku prikovanu za ekrane, ali jedna situacija u emisiji je stvarno ostavila pečat. Voditelj Jovan Memedović i tragačica Milica Jokanović su se našli u neobičnom razgovoru o aplikacijama – i to ni manje ni više nego o Tinderu!

Sve je krenulo kad je naša Milica, inače poznata po svom znanju, postavila takmičaru Mladenu direktno pitanje: „Da li Vi Mladene koristite Tumblr i Tinder?“. Mladen je brže-bolje odgovorio da ne koristi nijednu od tih aplikacija. E tu se ubacuje Memedović, koga je zanimalo o čemu je reč. „Tinder je šta?“, pitao je zbunjeno.

Mladen mu je odmah objasnio da je reč o mreži za sastanke i pronalaženje partnera. A Memedović k'o Memedović, ne bi bio on kad ne bi išao do kraja: direktno je upitao i Milicu i takmičara da li iko od njih dvoje koristi tu aplikaciju. Tragačica, sa osmehom, kategorično je odgovorila: „Ne, ne, ni jedno ni drugo“. Znači, jasno i glasno – Tinder nije na meniju.

Memedović je imao i savet, a njegov šaljivi komentar nasmejao je publiku. „Pa trebali bi možda. Porazmislićete, je l'? Porazmislićete. Ja sam porazmislio davno“, rekao je u svom duhovitom stilu.

Inače, komšije su oduševljene Milicom i stalno ističu da je popularnost stekla znanjem, a ne rijalitijima – što je za svaku pohvalu u današnje vreme, realno. Opisuju je kao izuzetno inteligentnu, ali i povučenu osobu koja retko ćaska. Jedan stariji sugrađanin, profesor, kaže da je uvek delovala zrelije od svojih vršnjaka, ali da ima „težak karakter“, pa joj socijalizacija ide malo teže. Deca je zovu „princezom znanja“ i dive joj se, kažu da zna sve kao enciklopedija.

I dok joj se divimo zbog mozga, njen emotivni život je pod velom tajne. Komšije kažu da je nikad nisu videli s dečkom, niti u muškom društvu. Najčešće je viđaju samu, kako čita u kafićima ili putuje autobusom na honorarni posao u kvizu. Zvuči kao iz filma, zar ne?

Zanimljivo je i to što je na televiziji uvek zakopčana do grla, ali leti se totalno opusti – haljine, minići, štikle, ma prolaznici se okreću za njom! Komšije veruju da se muškarci plaše njenog znanja i da joj je baš zato teško da pronađe partnera koji može da joj parira. Eto, izgleda da nije lako biti super pametan i tražiti ljubav. Šta vi mislite, da li je znanje afrodizijak ili odbija?