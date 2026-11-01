Drama se zahuktava: Milica Mitrović najavila vanredno ubacivanje u "Elitu 10"!

Zabava

U petak, 30. oktobra, takmičari "Elite 10" odgovarali su na škakljiva pitanja o međusobnim sukobima, tajnim odnosima i događajima koji su obeležili prethodne dane u Beloj kući, a produkcija je odlučila da atmosferu dodatno podigne.

Milica Mitrović, naša kraljica rijalitija, javno se oglasila na Instagramu i zvanično potvrdila da je spremila iznenađenje koje će uticati na dalji tok rijalitija. Pored uobičajenog rešavanja nesuglasica, u Beloj kući održaće se i vanredno ubacivanje novih takmičara.

Imena novih takmičara, kao i tačan broj onih koji će kročiti na imanje, produkcija je držala u strogoj tajnosti. Program je vodila Ana Radulović, koja se nedavno vratila sa kraćeg odmora u Italiji.

Nema sumnje da će dolazak ovih novih cimera totalno poremetiti sve. Očekujemo nove ljubavne drame, sveže sukobe koji će da lete na sve strane, a možda čak i raspad nekih veza koje su se jedva držale.