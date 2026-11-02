Anastasija i Nemanja sa sinom stižu za slavu!

Zabava

Unuk Cece Ražnatović, mali Ilijan, konačno stiže u Beograd sa Anastasijom Ražnatović i fudbalerom Nemanjom Gudeljom, a ovo će mu biti prva poseta srpskoj prestonici! Dolazak je planiran za 19. decembar, na dan porodične krsne slave Svetog Nikole, mada postoji mogućnost da porodica stigne i ranije.

Glavni uslov su profesionalne obaveze Nemanje Gudelja, jer njegov fudbalski raspored diktira kada će se Anastasija sa suprugom i sinom pridružiti porodičnom okupljanju u Beogradu. Ako mu obaveze to dozvole, praznične dane će provesti u Beogradu na porodičnom okupljanju.

Kako prenosi izvor blizak porodici, Ceca drži do važnih datuma i posebno na dan krsne slave okuplja najuže članove i prijatelje u porodičnom domu. Pevačica je otputovala kod ćerke, a sada je na Anastasiju red da sa sinom i mužem dođe kod brata Veljka i njegove porodice. Plan je da se to ostvari u decembru za slavu, a ako uspeju da se organizuju ranije, biće i pre.

Nedavno, Ceca se u svojoj emisiji dotakla i odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom, rekavši da nikada nije bila luda tašta i da zet ima fobiju od nje. „Ja nisam stvarno posesivna... Mene moj zet obožava“, rekla je Ceca. Dodala je da nema naviku da se meša u živote svoje dece i da ih je pustila da žive svoje živote, jer njima i pripadaju.

Samo neka je veselo, a ako uspeju i pre slave, pa još bolje! Šta mislite, hoće li Gudeljev raspored dozvoliti veliko okupljanje?