Bojana Lazić više ne izgleda ovako: Mreže se usijale zbog njene kose, a tek da čujete šta kaže o kilaži!

Zabava

Poznata voditeljka Bojana Lazić iznenadila je sve pratioce na društvenim mrežama, pokazavši drastičnu promenu frizure! Umesto potpuno plave nijanse na koju smo navikli, sada fura kombinaciju prirodnijeg izrastka i plavih pramenova koji se protežu duž kose.

„Nova boja kose. Malo magije”, napisala je Bojana uz fotografiju na Instagramu, a nama se čini da magije ima na pretek! Reakcije su odmah krenule, pa su se mreže usijale. Pratioci su bili oduševljeni, a mnogi su komentarisali da nikada nije bolje izgledala.

Ali, Bojana je očigledno rešila da nam pokaže i da joj je celokupan izgled nikad bolji, ne samo kosa. Nedavno je, uz fotke iz teretane, otvoreno pričala o svojoj kilaži i navikama u ishrani, otkrivši neke zanimljive detalje.

„Nakon leta i velike pauze, vraćam se treninzima. Upravo sam se merila i imam 55 kg, moja kilaža od srednje škole, a jedem sve i mnogo. Genetika je čudo!”, podelila je Bojana sa svojim pratiocima. Dodala je i da je rešila da bude disciplinovanija: „Ne treniram redovno, ali sam odlučila da budem redovna i jaka.”

Izgleda da Bojana ne samo da menja frizure, već i aktivno radi na svom zdravlju i formi. Da li vas je iznenadila ovom transformacijom?