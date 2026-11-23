Zabava

Pevač Srećko Šušić gostovao je u podkastu „Alter ego“, kod autora i voditelja Nemanje Vasiljevića, gde je govorio o svojim počecima, životu pre estrade i vremenu kada je paralelno radio u administraciji i nastupao po kafanama. Publika ga decenijama zna kao pevača, ali njegov profesionalni put od početka nije bio vezan za muziku.

Šušić je ispričao da je pre nego što se potpuno posvetio estradi čak deset godina radio u administraciji, a slobodno vreme provodio je nastupajući sa svojim bendom. Bio je službenik u firmi „Magnum“, a kako je rekao, inače je iz Kraljeva. U toj firmi je počeo da radi, ali je istovremeno počeo i da se bavi muzikom — imao je svoj bend, pevali su po kafanama i tako je sve krenulo.

Deset godina radio je oba posla, i administrativni i kafanski. Na kraju je odlučio da se ipak posveti samo muzici.

„Kafana je moja sudbina, upravo kako je govorio Toma Zdravković“, rekao je pevač. Objasnio je i da je kafana nešto posebno: bez obzira na to kojim se poslom čovek bavi i koliko je taj posao naporan, uvek je lepo da uveče izađeš, opustiš se i dobiješ neku drugu energiju.

Govoreći o osamdesetim godinama, Šušić se osvrnuo i na tadašnje životne prilike, plate i mogućnosti za zaradu. Kako je objasnio, iako se već naslućivala neka kriza, u tom periodu se, prema njegovom mišljenju, dobro živelo.

Ali kafana je, dodao je, bila mnogo isplativija. „Ono što si kao administrativni radnik zarađivao za mesec dana, sa bendom si mogao da zaradiš za dve ili tri večeri“, pričao je Srećko.

Podkast „Alter ego“ emituje se subotom u 16 časova.

Ostaje pitanje: ko bi danas, posle deset godina dva posla, rekao da je kafana njegova sudbina?