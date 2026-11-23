Zabava

Pobednik „Zvezda Granda“ Mirza Selimović odlučio je da progovori o operaciji kojoj se podvrgao pre nekoliko godina. Tom intervencijom rešio je zdravstveni problem koji ga je mučio godinama.

Pevač godinama gradi uspešnu muzičku karijeru, a publika ga pamti po emotivnim interpretacijama i brojnim hitovima. Iza profesionalnih uspeha kriju se i životni izazovi o kojima ne govori često, a jedan od njih je i zdravlje. Sada je, ipak, odlučio da ispriča kako je izgledala borba sa tim problemom.

Dugogodišnji problemi sa disanjem otežavali su mu život — kako zbog posla, tako i zbog svakodnevnog funkcionisanja. Zbog svega toga Mirza je shvatio da intervenciju više ne može da odlaže.

Kako je ispričao, problemi su počeli još u detinjstvu. „Imao sam odmalena velikih problema sa disanjem i devijacijom, uvek mi je jedna strana bila zatvorena“, rekao je.

Situaciju je dodatno komplikovala činjenica da je poslednjih godina stalno koristio kapi za nos, pa mu je lekar skrenuo pažnju na stanje sluznice. Na kraju je, kako je rekao, sam sebi poručio da je dosta i da idemo to da rešimo.

Iako je znao da je operacija najbolje rešenje za problem koji ga je pratio godinama, priznaje da nije bio potpuno bez straha. Sama pomisao na anesteziju i intervenciju izazivala je određenu dozu nelagode, ali je na kraju odlučio da zdravlje stavi na prvo mesto.

„Imao sam, naravno, strah od anestezije i svega toga, ali pobedi se taj strah ... sada normalno dišem“, rekao je.

Kaže i da su te metode danas drugačije, da nema potrebe za brigom i da to nije ništa strašno.