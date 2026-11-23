Zabava

Glumica Sofija Juričan obradovala je pratioce na društvenim mrežama novom objavom u kojoj je pokazala blizance, koje je rodila pre nekoliko meseci. Na fotografiji se vide dečak i devojčica u kolicima, toplo obučeni za jesenju šetnju, dok su im na glavama kapice u neutralnim tonovima.

Momčilo je bio obučen u plavim nijansama, dok je devojčica Đurđa nosila roze. Objavu na Instagramu glumica je ispratila prigodnom muzičkom podlogom, što je prizor učinilo još simpatičnijim. Ovaj nežan trenutak iz porodične šetnje izazvao je brojne pozitivne reakcije njenih obožavalaca.

Sofija se inače ostvarila u ulozi majke u 45. godini života.

Imena sa posebnim značenjem

Za blizance je odabrala moćna imena — Momčilo i Đurđa.

Momčilo je staro srpsko ime koje potiče od reči "momak" i simbolizuje mladost, slobodu i vedar duh. Ime ima duboke korene u srpskoj istoriji, a pominje se još u srednjem veku.

Đurđa je ženski oblik imena Đurđe, koje vodi poreklo od grčkog Georgios i znači "zemljoradnik". Ime se vezuje za cvet đurđevak, simbol proleća i novog početka, a simbolizuje nežnost, lepotu i upornost.

Ko bi rekao da se u jednoj jesenjoj šetnji kriju i slobodarski duh i cvet proleća?