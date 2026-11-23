Zabava

Uprava Narodnog pozorišta obeležila je u nedelju 22. novembra Dan te kuće na velikoj sceni, ali je sala bila poluprazna. Veći deo članova umetničkih ansambala i drugih zaposlenih okupio se istog dana u pozorišnom klubu, bojkotujući zvaničnu ceremoniju.

Predsednik Sindikata glumaca Srbije Darko Tomović rekao je da u klubu nisu samo glumci. „Ne radi se samo o glumcima. Neki glumci će biti dole, većina neće, iz ostalih ansambala takođe“, naveo je.

Prema njegovim rečima, ovo je poslednje obeležavanje Dana pozorišta u mandatu „odlazeće uprave“, zbog čega glumci ne žele da daju legitimitet toj proslavi. Svoj dan, dodao je, proslaviće u klubu gde se ionako druže. „Mi ćemo naš Dan pozorišta proslaviti u klubu gde se svakako družimo, i preko dana, i posle predstave“, rekao je Tomović.

Tomović očekuje izbor nove uprave Narodnog pozorišta nakon što nova državna administracija oformi ministarstva, uključujući Ministarstvo kulture. Očekuje i da se raščiste nepodopštine prethodne uprave, a onda da počnu da se bave repertoarom, neuslovljeni i bez klipa u točkovima, kako je kazao.

Upitan o stanju na pozorišnoj sceni, pošto Narodno pozorište nije jedino u problemu u Srbiji, ponovio je da treba očistiti nepodopštine prethodne administracije. Izrazio je nadu da će državna izdvajanja za kulturu biti veća — sada su 0,67 odsto državnog budžeta, a kulturna i umetnička zajednica traže da budu bar jedan odsto. Nada se da bi za neku godinu, kada zemlja ekonomski stane na noge, to moglo biti 1,5 ili dva odsto, kao u nekim zemljama u okruženju.

Na zvaničnoj svečanosti upravnik Dragoljub Bajić rekao je da i dalje imaju snage, dobrih predstava i razloga da se okupljaju, da čuvaju svoje pozorište i da ga otvoreno dele sa publikom. Posebno je zahvalio publici koja dolazi i daje smisao njihovom radu.

Za najbolju predstavu Narodnog pozorišta u protekloj godini proglašen je balet „Grk Zorba“ na muziku Mikisa Teodorakisa, u koreografiji Konstantina Kostjukova.