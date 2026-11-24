Zabava

Neda Ukraden je 21. novembra proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, a deo praznične atmosfere iz svog doma podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Sudeći po fotografijama koje je objavila, pripreme za taj dan počele su u kuhinji.

Pevačica je zasukala rukave i lično se pobrinula za detalje oko slavske trpeze. Na jednoj fotografiji pokazala je kako sa rukavicama na rukama seče slaninu na dasci, a na drugoj je otkrila nešto svečaniji trenutak.

Nakon vrednog rada u kuhinji doterala se i odabrala elegantnu belu košulju za doček gostiju. Sa osmehom na licu zapalila je veliku slavsku sveću, postavljenu u beli ukrasni svećnjak na trpezarijskom stolu.

Uz to je poručila: „Aranđelovdan. Kad je u kući mir i sloga, najveća radost je za svoje najdraže s ljubavlju spremiti omiljena jela...“

Sveća gori, sto je postavljen — a ko je posle prao sude, to Neda nije podelila.