Zabava

Mirjana Joković je tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka bila jedna od najperspektivnijih i najvoljenijih glumica svoje generacije. Domaća publika nije mogla da zamisli bioskopsko platno bez njenog upečatljivog lica i neverovatnog talenta, a stizala su joj priznanja i simpatije gledalaca širom bivše Jugoslavije.

A onda je, u trenutku kada su joj ponude neprestano stizale i kada je bila na samom vrhuncu slave, donela neočekivanu odluku — napustila je Srbiju.

Otišla je preko okeana. Živi u Los Anđelesu, gde već više od deceniju i po radi kao profesorka glume i direktorka glumačke performanse na prestižnom Kalifornijskom institutu umetnosti. Kako je sama istakla, pedagogija je postala njena „druga velika ljubav“ kojoj se posvetila sa istom strašću kao i samoj sceni.

Od Užica i Zambije do prvih kamera

Rođena je 24. novembra 1967. godine u Užicu, ali je prvih osam godina detinjstva provela u Zambiji, gde je njen otac radio kao industrijski inženjer. Pred filmskim kamerama debitovala je još kao devojčica, 1979. godine, u ostvarenju „Poslednja trka“. Gledaoci su je ubrzo zavoleli i kao Jaretovu unuku u čuvenim „Kamiondžijama“, a Fakultet dramskih umetnosti upisala je sa svega šesnaest godina i diplomirala u jednoj od najuspešnijih klasa u istoriji te ustanove.

„Stršljen“: Adrijana, Albanac i opasna igra

Jedno od njenih najupečatljivijih i najemotivnijih glumačkih ostvarenja svakako je uloga u filmu „Stršljen“, gde je igrala rame uz rame sa Ljubišom Samardžićem, dok joj je direktni glumački partner bio Sergej Trifunović. Mirjana je tumačila lik mlade Beograđanke Adrijane, koja se zaljubljuje u privlačnog i uglađenog stranca iz Albanije. Njih dvoje putuju po Evropi i ona uživa u luksuzu o kakvom je mogla samo da sanja, sve dok ne shvati da se njen izabranik bavi opasnim i mutnim poslovima. Našavši se u procepu između albanske mafije i policije, on pokušava da spase i njihovu veliku ljubav i sopstvenu glavu, a ta uloga donela je Mirjani ogroman status i upečatljivo mesto u istoriji domaće kinematografije.

Zlatna arena i odlazak preko okeana

Ređali su se nezaboravni projekti — serije „Sivi dom“ i „Zaboravljeni“, pa filmovi „Vreme čuda“, „Mala“, „Vukovar, jedna priča“, Kusturičino „Podzemlje“ i „Bure baruta“. Za glavnu ulogu u filmu „Granica“ osvojila je prestižnu Zlatnu arenu na festivalu u Puli 1990. godine.

Godine 1993. Mirjana se preselila u Sjedinjene Američke Države. Pre toga je živela i radila u Argentini, gde je snimila nekoliko filmova, a potom je putovala i stvarala širom Evrope pre nego što se konačno nastanila preko okeana.

Holivud, „Poziv“ i nit koja nije pukla

Ni u Americi nije zapostavila glumu. Našla se i u holivudskoj produkciji, pa je tako u poznatoj romantičnoj komediji „Sobarica i senator“ delila kadar sa planetarnom muzičkom i filmskom zvezdom Dženifer Lopez, tumačeći lik jedne od sobarica.

Uprkos tome što decenijama živi u Americi, Mirjana nikada nije prekinula vezu sa domovinom. Publika je ponovo imala priliku da je gleda na malim ekranima, u domaćoj seriji „Poziv“, kao i u crnogorskom filmu „Živi i zdravi“.

Mirjana Joković i danas prenosi znanje o glumi kao profesorka u Los Anđelesu. Od Zlatne arene u Puli do univerzitetske sale u Kaliforniji — nije loš put, priznaćete.