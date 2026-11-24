Zabava

Svetlana Ceca Ražnatović prvi put se javno i bez zadrške oglasila o skandalu koji je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je njen sin Veljko Ražnatović objavio snimak u vezi sa dešavanjima u vrtiću koji su pohađala njegova deca.

Pevačica je otvoreno govorila o reakcijama javnosti, medijskim napisima i kritikama upućenim njenoj porodici, ali i o razlozima zbog kojih je čitava situacija dospela u žižu interesovanja.

Nije problem suknja, nego komunikacija

Kako je istakla, suština problema nikada nije bila u kostimu koji je izazvao polemike, već u načinu komunikacije između roditelja i rukovodstva predškolske ustanove. Stav je, kako kaže, pokazala samim tim što je sve objavila. Dodala je i da pojedini mediji manipulišu situacijom, čast izuzecima.

Poenta cele priče, prema njenom mišljenju, nije bila da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju na to šta se dešava sa njihovom decom u vaspitnim ustanovama. Veljkov klip je, objasnila je, nastao zato što nisu mogli da nađu model za razgovor sa direktorkom vrtića.

Direktorka je, prema njenim rečima, trebalo da pozove mlade roditelje da sednu i razgovaraju i da se nađe zlatna sredina. Umesto toga je, kako tvrdi, bila vrlo isključiva kao prosvetni radnik, što ne sme da radi, jer je u službi dece i roditelja koji su dali poverenje instituciji. Poručila im je da, ako im se ne sviđa, ispišu svoju decu, pa je Ceca upitala da li je to pedagoški potez i da li je to način komunikacije jedne vaspitne ustanove.

Niko se time nije bavio, dodala je – hejteri su se bavili kostimom bubamare.

– Ne postoji kostim, nego suknjica sa crnim mrljama – rekla je Ceca i dodala da problem nije ni u suknjici.

Pokušano je, smatra ona, da se sve izbanalizuje i da se napravi opšti cirkus. Ako se borimo da prihvatamo i poštujemo razlike, moramo da poštujemo i želje, poručila je, uz stav da svako ima pravo da svoje dete vaspitava kako želi.

Niko u mojoj porodici nije homofob

Pevačica je odbacila i pokušaje da se njoj i njenom sinu pripišu homofobični stavovi, naglašavajući da niko iz njene porodice, kako tvrdi, nije vređao pripadnike LGBT populacije.

Kako je navela, gejeve niko nije pomenuo niti uvredio, a implicira se da su ona i Veljko homofobi.

– Niko u mojoj porodici nije homofob – rekla je Ceca i dodala da ima prijatelje i kumove koji su gej orijentacije.

Odvratno joj je, kaže, što mora da govori o tome, ali ti hejt komentari samo govore o svesti pojedinaca. Postoji reciprocitet, zaključila je, i moramo da poštujemo jedni druge da bi funkcionisali.

Sram bilo sve koji su pravili sprdnju

Nije krila ni razočaranje zbog komentara u kojima je, kako kaže, u celu polemiku uvučen i Veljkov pokojni otac, Željko Ražnatović Arkan. Počeli su, rekla je, da otkopavaju oca pored kog Veljko nije ni rastao i koji nije uspeo da ga vaspitava.

Poručila je da je sram bilo sve koji su od ovoga pravili sprdnju i malog Isaiju izlagali ismevanju. Mnogo podrške, i ona i Veljko, dobili su od LGBT populacije, ali je od medija očekivala da sagledaju širu sliku.

Državna ustanova, smatra ona, ne može tako da funkcioniše: državni vrtić se finansira iz budžeta svih nas koji ga plaćamo, a isto važi i za privatni vrtić. Ni suknja ni bubamara nisu poenta, nego to da se obavesti javnost. Veljko je ispisao troje dece iz vrtića, ali nemaju svi tu mogućnost, zaključila je.

Veljko se oseća odlično

Na kraju se osvrnula i na to kako se njen sin oseća nakon čitave situacije.

Poručila je da se Veljko oseća odlično i da se svi osećaju odlično.