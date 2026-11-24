Zabava

Pop pevač Saša Kovačević demantovao je podatak o svojoj visini koji se može naći na internetu. Prema pojedinim informacijama, pevač je navodno visok 175 centimetara, a on tvrdi da to nije tačno.

– Visok sam 180 cm. Vidim da se stalno nešto piše po netu, 175, 176... Čak i na Vikipediji piše tako – rekao je Saša Kovačević i dodao:

– 180 sam visok i to je visina koju ne menjam – rekao je potom pevač kroz smeh.

O njegovoj visini se neretko priča i piše po društvenim mrežama. Saša Kovačević je na muzičkoj sceni prisutan više od dve decenije i važi za jednog od najboljih frajera na estradi, a mnogi detalji iz njegovog privatnog života poznati su javnosti.

Podsetimo, žena pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, porodila se 16. novembra i rodila zdravog dečaka kojem su novopečeni roditelji dali ime Aleksa. Ponosni tata izveo je suprugu i bebu iz porodilišta 20. novembra, a potom ih je odveo u luksuzni pentahus u Beogradu, gde žive.

Saša se potom kratko oglasio i otkrio kako se mama i beba osećaju.

– Mama i beba su super, kreće uživanje – rekao je Saša Kovačević.

Ko i dalje bude tvrdio drugačije, neka izmeri dvaput – Saša ostaje pri svome: 180, bez popusta.