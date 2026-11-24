Zabava

Svako doba je imalo svog junaka — kao dominantan obrazac muškosti i kao kulturnog heroja u skladu s preokupacijama tog trenutka. Od gnevnog Ahileja, zaljubljenog u slavu, preko kolonijalnih pretenzija Robinzona i nadljudskog Supermena, do Džejmsa Bonda koji je nadživeo hladnoratovske tenzije koje su ga iznedrile i pojednostavljenih Marvelovih junaka u svetu slepom za nijanse između dobra i zla.

Samo je jedan junak junak za sva vremena, piše Milan Nikolić: Roki Balboa, taj evrimen iz Filadelfije, gubitnik iz perspektive onih koji ga okružuju, ali u sopstvenim očima lik kojem vreme ne oduzima ni značaj, ni važnost, ni sjaj.

Zašto? Zato što će svet uvek biti krcat autsajderima — ljudima prema kojima priroda, sudbina i univerzum nisu bili škrti u raspodeli dara, talenta i karaktera.

Talenat, skromnost i dobro srce

Roki ima sve to. I talenat i veštinu, malo zapuštenu, ali tu su treninzi da poprave ono što treba popraviti. Skromnost, pravdoljubivost i hrabrost. Nije samo čovek koji se strpljivo udvara devojci toliko stidljivoj da je drugi smatraju ometenom — tu je i da, kao paganski bog lutalica, pomogne svakom prolazniku, poznatom i nepoznatom, koji leži pijan na trotoaru ili dangubi na ćošku s propalicama. Štaviše, dobar je i zelenaš: ne lomi prste dužnicima, zadržava se na opomeni.

Nikolić podseća da je upravo na tome insistirao Silvester Stalone, pisac scenarija i tvorac Rokija, kako ne bi bacio ni senku na borca čistog srca. Teoretičari književnosti su u pravu kada kažu da potpuno ispravne, takoreći savršene osobe umeju da budu blago dosadne — podjednako u mitologiji, književnosti i životu.

Roki, italijanski pastuv, kojem se u lice i iza leđa smeje gadna menadžerska mašinerija potekla iz istog miljea kao i on, nije dosadan u doslednosti svog karaktera. Ne zato što ima skrivenu manu, greh ili mračni deo prirode, već zato što u sebi nosi tugu — tihi, najtiši bol.

"Niko i ništa"

U noći pred meč sa svetskim šampionom Apolo Kridom, kome se spremaju da ga prinesu kao žrtveno jagnje, Roki priznaje Adrijen taj proganjajući osećaj da je "niko i ništa", da je luzer na pragu tridesetih i da veruje da nikada neće postati neko.

Tu je i jedna karakteristika o kojoj se ne govori mnogo, a o kojoj se, kad je reč o večnoj polemici o pravoj i pogrešnoj, nedovršenoj muškosti, polemike vode i dalje. Roki Balboa, srcem, dušom i telom, zadovoljava tradicionalnu predstavu o muškarcu u onom dalekom, arhetipskom vidu: ima snagu volje, uprkos trenucima malodušnosti i sumnje koje donosi surovost sveta, snagu karaktera jer ne pristaje na kompromise koji nisu u skladu s njegovim vrednostima, i snagu pesnica.

A na sve to — ne libi se da progovori o onome o čemu muškarci ćute. O bolu, o patnji i poniženju kojeg je svestan i kada se čini da nije. O patnji zbog odnosa trenera Majka prema njemu, o ljubavi prema izabranoj ženi.

Monolog koji je trebalo ponoviti

Posebno je interesantan monolog u kojem odbija Majka, koji mu se nudi za trenera nakon objave meča s Kridom. Starac izlazi iz stana, a Balboa iz kupatila govori sve što mu je na srcu. Te reči su došle spontano, mimo scenarija, ali scena, kako otkriva dokumentarac o filmu, nije dobro snimljena. Stalone je sve morao da ponovi — što je doslovno nemoguće, jer je reč o spontanom izlivu. Uspeo je, i to, kako piše Nikolić, još jače.

Stalone kaže da je izgovorio sve ono što je želeo da kaže svom ocu. Snimljena je još snažnija scena, koja je ušla u anale filmova o muškarcima u za njih skrojenom, muškom svetu. Može se, dakle, stići daleko na tom muškom putu: voleti jednu ženu koju malograđansko društvo prezire jer u njoj vidi potencijalnu usedelicu, hraniti ribice i razgovarati s korčnjačama, sačuvati samopouzdanje u memljivom stanu punom bubašvaba — i biti mnogo, mnogo veći od živih, pokretnih bilborda samoreklamirajuće muževnosti.

Prepoznavanje u 18 rundi

To intuitivno oseća i publika na meču s Kridom. Svi su protiv njega. On je, kako piše Nikolić, muška Suzan Bojl pred zlom publikom, a pre početka meča predmet ozbiljnog ruganja. Žargonski rečeno, viđen je da bude savladan u tri runde — izabran je da bude marioneta na pozornici Kridove slave.

Ne samo da će ozbiljno povrediti kočopernog šampiona klovna, čiji lik u kasnijim delovima kreće da se razvija na mnogo bolji način, već će izdržati punih 18 rundi. I biva ispraćen ovacijama. Ne zato što je publika shvatila koga ima pred sobom — mnogo je više od toga. To je trenutak prepoznavanja, skoro pa antička katarza: običan čovek se prepoznaje u običnom čoveku.

Po inerciji, zarad iluzije o sigurnosti, svet navija za jačeg, za provereno pobedničku stranu. Zatim vidi svoj odraz u autsajderu. Jer svet je krcat autsajderima, među kojima mnogi čekaju zasluženu šansu.