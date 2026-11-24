Zabava

Pevačica Jelena Kostov vratila se na muzičku scenu, a njen povratak, kako je ispričala, obeležila je velika podrška supruga. Za razliku od nekih njenih koleginica koje su zbog braka morale da napuste karijeru.

Njen suprug Miljan Vuković pripadnik je Žandarmerije i osim imena i prezimena o njemu se ne zna ništa drugo. Ne želi da se pojavljuje u javnosti niti da se povlači po medijima, a pevačica to strogo poštuje.

Kako sama ističe, njihov odnos se od samog početka bazira na zdravom razumevanju, a fleksibilnost njenog posla im omogućava da sve uspešno izbalansiraju. „On je meni podrška uvek i biće zauvek, jako cenim njegovo mišljenje i on je baš oduševljen pesmama“, rekla je Jelena i dodala da nije bilo ni jednog trenutka razgovora o prestanku.

Navodi i da ju je suprug upoznao kao pevačicu, da od nje nikada nije tražio da se odrekne posla, niti bi ona to tražila od njega. Kaže i da je njihov posao divan i fleksibilan, da mogu sve lepo da izbalansiraju i da ona može da radi tri dana u nedelji, a ako ne želi, ni toliko.

Iako je, kako kaže, romantična duša, deca su joj sada na prvom mestu, a vreme provedeno sa porodicom opisuje kao najlepši i najbitniji izlazak. Kada bi birala između izlaska sa društvom i vremena sa porodicom, kaže da bi porodica uvek bila prva, a sve ove godine nastupi su joj, kako navodi, bukvalno bili izlasci. Svoj posao doživljava kao vrstu noćnog izlaska, pa se sa prijateljicama viđa najkasnije do osam uveče, jer želi da bude odmorna za decu rano ujutru. Vikendom radi, ali je to, kako kaže, skroz druga vrsta izlazaka.

O sebi kao strogoj majci ima jasnu sliku. „Probam ja da budem stroga, ali mislim da to izgleda poprilično smešno onome ko me gleda“, navodi. Sve u kući, dodaje, rešava se razgovorom, ona je ta koja popusti, pa bi mogao i suprug da bude malo strožiji.