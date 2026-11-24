Zabava

Alternativni sastav pliš objavio je debitantski album „u nedostatku pažnje“. Do prvog zvaničnog izdanja „satkan od pokušaja“ prošlo je nepunih dve godine, a album je stigao sa 10 pesama i zakazanim koncertom u Beogradu.

Album je prethodno najavljen video-singlom „modrice“, a zatim i numerom „nedostaje“. Sniman je od juna do septembra u pančevačkom studiju 3×2, u saradnji sa producentom Stefanom Gaćešom, koji potpisuje miks i mastering, i snimateljem Dejanom Sredićem. Za izradu tajanstvenog omota albuma zadužen je Dobrivoje Stojanović. Izdanje objedinjuje autorski rad sadašnjih, ali i nekadašnjih članova benda.

Basista i vokal Aleksa Gajić kaže da album nosi taj naziv jer je to, kako je naveo, „perspektiva iz koje je nastao“. Reč je, objašnjava, o optimističnom pogledu nagore iz rupe u kojoj se osećaju kao da im nedostaje ljubavi, odnosno pažnje.

Koncertna promocija debitantskog albuma biće održana u četvrtak, 3. decembra, u beogradskom klubu Karmakoma (Poenkareova 32), sa početkom u 20 časova.

Karte su u pretprodaji po ceni od 1.000 dinara i mogu se kupiti na tri lokacije: Zaokret (Cetinjska 15), Pivopija (Bulevar Zorana Đinđića 4a) i Katakombe bar (Knez-Miletina 41). Na ulazu u klub cena karte iznosiće 1.500 dinara.

Iz benda poručuju: „Uživajte u slušanju našeg albuma, javljajte nam utiske, delite, kritikujte, samo nemojte biti inertni. Svratite 3. decembra u Karmakomu. Pored novog albuma, imamo i novog merča. Zabava zagarantovana. Vidimo se!“

Bend je svoje odradio — lopta je sad u publici.