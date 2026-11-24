Zabava

Malo ko zna da je Marija Šerifović još kao devojčica imala potpuno drugačije planove od onih koji su je na kraju odveli na muzičku scenu. Pre nego što je muzika postala njen životni poziv, sedam godina je trenirala tenis, koji je, kako priznaje, obožavala.

Sedam godina nije malo. To je dovoljno vremena da se jedan sport zavoli baš kako treba, da se navika na njega ne ispusti tek tako – a onda dođe odluka da se sve to ostavi.

Nije to priča o hobiju koji je trajao jedno leto. Sedam godina treniranja je ozbiljna posveta jednom sportu, i baš zato ova ispovest zvuči drugačije od uobičajenih priča o deci koja su probala svašta.

Na kraju je prevagnula njena majka Verica, koja je odlučila da je usmeri ka muzici i upiše je u muzičku školu.

– Obožavala sam tenis, ali onda je Verica preuzela stvar u svoje ruke, upisala me u muzičku školu – ispričala je Marija.

Prelazak sa teniskog terena za klavir nije prošao nimalo lako. Marija je priznala da u početku nije volela muzičku školu, koju je pohađala na smeru za klavir. Ni ocene joj nisu išle u prilog – imala je kečeve iz svakog predmeta, i iz klavira, i iz solfeđa, i iz svega.

Tek sledeće godine, kako je rekla, stvar se malo popravila.

Uz osmeh je dodala da se ponekad zapita kako bi joj život izgledao da je nastavila teniskim putem.

– Realno, mogli bismo sad da sedimo na Rolan Garosu, a ne da sedim ovde kao pevačica – našalila se Marija u razgovoru.

Zamislite tu scenu: s jedne strane teren, reket i gemovi, s druge klavir, solfeđo i kečevi. Malo je reći da je promena bila drastična.

Na kraju je pobedu odnela muzika, i to onu vrstu pobede koju je odredila mama, a ne devojčica sa reketa.

Sedam godina tenisa i kečevi iz klavira zvuče kao dve potpuno različite priče, a obe su se dogodile istoj osobi. Ostaje samo da se zapitamo – bi li nam na Rolan Garosu falila pesma?