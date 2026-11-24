Zabava

U emisiji Nije lako biti ja na Grand televiziji, pevačica i glumica Biljana Prokić otvoreno je govorila o psihičkom i fizičkom nasilju koje je pretrpela od bivšeg partnera. Kazala je tada da se ta priča još uvek nije završila i da se svakodnevno suočava sa pritiskom i strahom za bezbednost svoje porodice. O svemu tome govorila je sa knedlom u grlu.

Opisala je i kako izgleda živeti s tim. Jako je teško imati oči na leđima, rekla je, i dodala da je veliki pritisak izaći negde i ne razmišljati o tome.

Prema njenim rečima, dobila je dosta poruka od uspešnih žena, žena na položajima, koje su doživele isto, po istom šablonu.

Želela je da ukaže na obrasce ponašanja muškaraca koji, kako tvrdi, manipulišu svojim partnerkama. Navela je da je tek sa ove vremenske distance shvatila koliko su takvi obrasci prepoznatljivi. Kazala je i da je čitala sve o tome i da je svaka priča ista, kao i da nikada nije bila sa nekim zato što je nešto proračunato smislila u glavi. Njena intuicija joj je, kako je rekla, govorila da je nemoguće da je sve tako savršeno, ali je dala šansu. Dodala je i da je psihički jako teško i da mnogi to i dalje trpe.

Priznala je i da je strah za porodicu bio veći od straha za sopstvenu bezbednost. Navela je da se od osobe koja je spremna na manipulaciju i nasilje može svašta očekivati, a bivšeg partnera je nazvala školovanim prevarantom. Kazala je i da se nada da će uskoro završiti sa tom pričom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji, besplatnim pozivom na 0800 100 600 ili 192, koji su dostupni sve vreme. Savetovalište protiv nasilja u porodici — SOS telefon i sigurna kuća — dostupno je na broj 0800-011-011 radnim danima od 10 do 19 časova, na 011 2769-466 radnim danima od 10 do 19 časova i na 062 304-560 noću od 19 do 10 časova.