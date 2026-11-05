Seksi Sandra proslavila 38. rođendan: bez operacija, bez foliranja, u crnom bodiju

Zabava

Seksi Sandra, kako javnost zove pevačicu Sandru Valterović, proslavila je 38. rođendan. A svi kažu da izgleda gotovo identično kao kada je prvi put kročila na javnu scenu.

Slavljenica je taj dan dočekala u skroz crnoj kombinaciji koju su činile helanke, pojas i providni bodi. Uz to je podelila i izazovne fotografije, pa je jasno da joj crno, usko i providno i dalje dobro stoji. Nema tu mnogo mudrosti — kada neko zna šta mu pristaje, ne treba mu deset kombinacija.

Uz objavu je napisala zahvalu svima na lepim željama. Poručila je da joj je ostala samo jedna, najveća želja, i da će je ostvariti ako Bog da sledeće godine.

U istoj poruci je navela i da je On taj koji se pita za sve, ali i da veruje da će joj se u životu sve ispuniti, pre ili kasnije. Ništa nije nemoguće ako dovoljno jako voliš i želiš, napisala je.

Sandra je ponosna i na to što je odolela trendovima i nije išla na estetske zahvate. Bez ijedne operacije u 21. veku, poručila je nedavno.

Popularnost je stekla dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla iz javnosti — ali, očigledno, ne i od svojih stavova.

A kakav muškarac treba da joj bude pored? O tome je takođe govorila: voli moćne i galantne muškarce koji će da joj ispune svaku želju. Bitan je i da je muškarčina, da ume sa njom i da između njih postoji ludačka energija.

Dodala je i da ne voli glupe muškarce, da voli inteligentne, kao i da mora da bude maza.

Sve u svemu, poruka je jasna: bez skalpela, bez foliranja i sa verom da se želje ispune ako dovoljno jako veruješ. Sandra je, sudeći po svemu napisanom, i dalje direktna i sa jasnim spiskom želja. A vi, biste li svoju rođendansku kombinaciju izabrali u crnom? Mi bismo, ali bez bodija.