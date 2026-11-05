Panda suspendovan zbog propusta, Milica Veličković počela da vodi jutarnji program

Zabava

Voditelj Panda suspendovan je zbog propusta u emisiji "Pitam za druga", koju već duže vreme vodi na televiziji Željka Mitrovića. Emisija je prvo snimljena, a potom emitovana, a u njoj voditelj navodno nije cenzurisao pojedine sporne detalje koji nisu bili prikladni za prikazivanje na televiziji.

Za sada nije poznato koliko će suspenzija trajati, niti kada bi Panda mogao da se vrati svojim redovnim obavezama.

Bivša zadrugarka Milica Veličković u međuvremenu je dobila novi profesionalni angažman u okviru Pink grupacije. Zvanično je počela da vodi jutarnji program na Red TV-u, i to sa Borom Santanom, svojim bivšim cimerom.

Milica je kroz osmeh otkrila kako se oseća na novoj poziciji i istakla da od sebe ne planira da pravi veliku zvezdu. Super, ja sam inače vrlo skromna devojka, rekla je.

Dodala je i da je pre dve godine bila u epicentru dešavanja, da je mogla da bira između uloge žrtve i ulaska u Elitu za velike novce, ali da je znala da će pronaći svoj put. O Bori je rekla: Bora mi je bio pastir moj.

Dvoje bivših cimera sada zajedno vodi jutro, a gledaoci će sami proceniti kako im to ide.

Jedna pauza i jedan novi početak, oba u istoj grupaciji. Biste li zbog novog jutarnjeg para ustali ranije?