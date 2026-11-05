Goca Tržan zastala usred koncerta i obratila se ćerki Leni: „Voli te majka najviše na svetu“

Zabava

Goca Tržan je sinoć priredila pravi muzički spektakl u Sava Centru. Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a pevačica je tokom večeri nizala svoje najveće hitove. Publika je svaku numeru ispratila ovacijama i horskim pevanjem, a publika je uživala u energiji po kojoj je Goca prepoznatljiva.

Ipak, jedno veče se ne pamti samo po set listi. Dok je izvodila pesmu „Po mome srcu hodaj“, Goca je zastala i obratila se svojoj ćerki Leni, koja je koncert pratila iz prvog reda.

– Voli te majka najviše na svetu – poručila je naslednici.

Te reči su raznežile publiku i mnogima izmamile suze na oči. Iskreno, nije teško razumeti zašto: kad izvođač usred pesme spusti gard i kaže nešto što nije ni stih ni fora, sala to oseti. To se ne vežba i ne uklapa se ni u kakav šou — zato i pogađa.

Goci Tržan su podršku pružile i brojne kolege i prijatelji sa estrade, koji su je bodrili iz prvih redova. Među poznatima koji su došli da uživaju u koncertu bili su Vesna i Đole Đogani sa sinom Adrianom, Sofija Šašić, Filip Mitrović, Sandra Afrika, Katarina Živković, Sergej Ćetković, Princ od Vranje i mnogi drugi.

Ako je suditi po reakciji sale, priča o ovom koncertu neće biti samo priča o hitovima. Vi koji ste bili u Sava Centru — jeste li izdržali suvo oko ili ste i vi plakali uz „Po mome srcu hodaj“?