Meštani Lipolista o Seki Aleksić: od sobe u školskom dvorištu do vile od 500.000 evra

Zabava

Muzička zvezda Seka Aleksić sada živi u luksuzu u Staroj Pazovi, u vili vrednoj 500.000 evra. Do toga je stigla posle dugog puta: sa porodicom je izbegla iz ratom zahvaćenog Zvornika, a onda je odrastala u teškoj nemaštini u selu Lipolist pokraj Šapca. Nekadašnje komšije i meštani tog mesta i danas je se sećaju, i to sa velikim poštovanjem. A takve stvari se u Srbiji ne zaboravljaju.

Selili su se iz sobe u sobu

Prema svedočenju starijih meštana, Sekina majka Ibrima podnela je ogroman teret tokom odgajanja dece. Zbog nemaštine se porodica često selila, a najduže su stanovali u jednoj maloj i oronuloj kući.

Jedan stariji meštanin Lipolista priseća se tih teških dana i prepričava kako su izgledala njena prva preseljenja. Prvo su, kaže, živeli u jednoj sobi u školskom dvorištu koje više ne postoji, potom u dvorištu njegovog komšije, a onda su se preselili u ovu malu kuću. Zvuči kao scenario, a ne kao detinjstvo jedne muzičke zvezde.

Dobar đak i omiljena u selu

I pored skromnih uslova, Seka je u selu ostala zapamćena po vedrom duhu i velikoj ljubavi prema muzici. Nije imala novca, ali je, po rečima meštana, uvek bila raspoložena. Svi su je voleli, kaže meštanin, i dodaje da je bila dobar đak i da je uvek volela da peva.

Kažu i da im je drago što je uspela u životu i da je zaslužila sve najlepše, jer se njena majka dosta namučila. Njen pokojni otac Milorad odselio se u Loznicu. Nema tu mnogo filozofije: ljudi iz njenog sela očigledno nisu zaboravili odakle je krenula.

Nedeljko ju je vozio na snimanja i gostovanja

Nakon razvoda roditelja, majka Ibrima je započela život sa Nedeljkom Ignjatovićem, a porodica je u njegovom domaćinstvu provela tri godine. Meštani ističu da je upravo Nedeljko imao značajnu ulogu u Sekinim prvim profesionalnim koracima.

Vozio ju je u Zvornik i Loznicu kada je snimala ploče i imala gostovanja. Dosta joj je pomagao, kažu u selu, a Seka je u njegovoj kući bila dobro i poslušno dete. Kada se njena majka rastala od njega, i Seka je otišla. I to se u Lipolistu pamti — nije mala stvar kad ti neko otvori vrata na početku karijere.

Kokošinjac, dva jagnjeta i dilema oko petlova

Pevačica na svom Instagram profilu povremeno deli detalje iz svog doma. Nedavno se pohvalila da je kupila dva jagnjeta i napravila kokošinjac, tako da sada po njenom dvorištu slobodno šetaju domaće životinje. Ko je pratio njen Instagram, zna da joj je dvorište sada pravo malo domaćinstvo.

O novom kokošinjcu izjavila je: Imam običan kokošinjac, samo što nismo imali vremena da ga sklopimo, pa smo poručili kod nekog koji to radi.

Kokošaka je, kako kaže, mislila da ima 10, a uz njih i dva petla. Onda se zapitala da li su, kad već uzima 10 kokošaka, dva petla možda malo, pa da uzme još jednog. Priznala je i da svakako jedva čeka. Od vile do kokošinjca — kontrast koji niko ne bi izmislio.

Ostaje dilema koju bi svaki domaćin razumeo: koliko petlova ide na 10 kokošaka? Ako neko zna tačan odgovor, neka se javi — ovo je pitanje za ozbiljnu raspravu.