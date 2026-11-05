Aca Lukas drugi put puni Arenu, a sa Danijelom Vranić nije u kontaktu

Zabava

Aca Lukas je u utorak, 3. novembra, održao drugi koncert u rasprodatoj beogradskoj Areni. Aleksandar Vuksanović, kako mu je pravo ime, srpski je muzičar koji je pred nastup razgovarao s medijima i, sudeći po svemu, nije krio zadovoljstvo zbog svega što mu se dešava. Osim koncerta, tog dana je imao i rođendan.

Rođendan, odmor i nova proslava

Rođendan je proslavio i prethodne večeri, a sam dan koncerta iskoristio je za odmor i pripremu za novo slavlje. Rekao je da tog dana nije planirao ništa drugo, jer je proslave bilo sinoć i biće je i te večeri.

Na pitanje šta je poželeo za rođendan i koga bi voleo da vidi u publici, odgovorio je kratko: „Da budem najmanje kao sinoć“.

Iako iza sebe ima brojne koncerte i nastupe širom regiona, tvrdi da nema posebne ciljeve koje je zacrtao. Na pitanje da li će napraviti još Arena, uzvratio je kontrapitanjem i poručio da mu je u životu generalno stvarno dobro i da nema nekih specijalnih tačaka koje je sebi zacrtao kao cilj. Najvažnije mu je, kaže, da mu bude dobro svaki dan, i da svima njima bude najbolje što može.

Sve pesme su mu deca, ali jedna je posebna

Kada je trebalo da izdvoji omiljenu numeru iz dugogodišnje karijere, prvo je rekao da je to teško pitanje i da su mu, kako to kažu Kovačevići, sve pesme njegova deca. Ipak, na kraju je izabrao „Kafanu na Balkanu“.

Od dueta mu je posebno drag „Niko kao ti“, koji je snimio sa pevačicom Danijelom Vranić. Priznao je i da sa njom trenutno nije u kontaktu — na pitanje da li se čuju, kratko je odgovorio da ne.

Estrada na udaru

Osvrnuo se i na neprijatne događaje koji su u poslednje vreme potresli estradu, među kojima je i paljenje džipa pevača Uroša Živkovića. Rekao je da je čuo da su mu zapalili, da ne zna zašto i da je estrada nešto na udaru, uz konstataciju da su ove godine imali baš žestokih situacija. Zabrinutost zbog svega što se dešava nije krio.

Nove stvari, Mirković i šala o inteligenciji

Govorio je i o budućim projektima koje realizuje u saradnji sa Hype produkcijom, ističući da se uvek priprema nešto novo i drugačije. Pohvalio je Sašu Mirkovića i način na koji osmišljava koncertne projekte: tu su uvek neke inovacije, a ovaj je divno osmišljen i, kako je ocenio, najjača priča. Krenuli su, dodao je, od broja tri umesto od jedan, dva, tri, pa će opet biti neka inovacija, jer Mirković to uvek smisli na pravi način. Prvi održani koncert rasprodao je tek nakon što su dva bila rasprodata.

Pažnju prisutnih privukla je i fotografija na njegovoj majici, koja je poslužila kao povod za šalu na račun veštačke inteligencije. „Nije kod mene veštačka inteligencija uzela maha, ni malo“, rekao je i dodao da je zeznuto kada počne da uzima maha prirodna neinteligencija.

Puna Arena, rođendan i proslava u više navrata — za nekoga ko tvrdi da nema zacrtane ciljeve, zvuči kao sasvim pristojan plan. A koju bi pesmu ti tražio da čuješ sa te bine?