MAD SrbijaMuzika, poznati i pop kultura
Zabava

Mira Banjac proslavila 97. rođendan, koleginice joj priredile iznenađenje

Mandy Mandopoulos · 05. novembar 2026.
via Instagram @banjac.mira

Legendarna glumica Mira Banjac proslavila je 97. rođendan, a tim povodom su joj njene koleginice priredile posebno iznenađenje koje je raznježilo mnoge.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koja je obradovala brojne poštovaoce njenog lika i dela. Mira se već duže vreme retko pojavljuje u javnosti, zbog čega je objava njene koleginice Srne Lango privukla posebnu pažnju.

Srna Lango je na svom Instagram profilu podelila zajedničku fotografiju sa slavnom glumicom, na kojoj su i njihove koleginice Aleksandra Nikolić i Danica Ristovski. Mira na fotografiji sedi na stolici, dok joj društvo prave koleginice.

Uz objavu je otišla i emotivna rođendanska čestitka: "Ovoj vlasnici Glume (u slobodno vreme BOGINJI) je 97. rođendan! Zauvek nestvarno stvarna, Mira."

Iskreno, teško da ima boljeg opisa od tog — nestvarno stvarna. Neka neko javi koleginicama da ovakve fotografije treba da kače malo češće, jer ovo je najlepša stvar koju smo videli na mrežama ovih dana. Srećan rođendan, Mira!

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.