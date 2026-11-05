Mira Banjac proslavila 97. rođendan, koleginice joj priredile iznenađenje

Zabava

Legendarna glumica Mira Banjac proslavila je 97. rođendan, a tim povodom su joj njene koleginice priredile posebno iznenađenje koje je raznježilo mnoge.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koja je obradovala brojne poštovaoce njenog lika i dela. Mira se već duže vreme retko pojavljuje u javnosti, zbog čega je objava njene koleginice Srne Lango privukla posebnu pažnju.

Srna Lango je na svom Instagram profilu podelila zajedničku fotografiju sa slavnom glumicom, na kojoj su i njihove koleginice Aleksandra Nikolić i Danica Ristovski. Mira na fotografiji sedi na stolici, dok joj društvo prave koleginice.

Uz objavu je otišla i emotivna rođendanska čestitka: "Ovoj vlasnici Glume (u slobodno vreme BOGINJI) je 97. rođendan! Zauvek nestvarno stvarna, Mira."

Iskreno, teško da ima boljeg opisa od tog — nestvarno stvarna. Neka neko javi koleginicama da ovakve fotografije treba da kače malo češće, jer ovo je najlepša stvar koju smo videli na mrežama ovih dana. Srećan rođendan, Mira!