Sanja Đorđević: bolje da me muž izdržava nego da me posećuje u Lazi

Zabava

Godinama u javnosti kruže priče da je Sanja Đorđević zapostavila muzičku karijeru jer nema potrebe da peva, pošto njen suprug dobro zarađuje. Pevačica je na te navode odgovorila u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu.

„Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u 'Lazi'“, rekla je Sanja, pa odmah dodala da se šali i da je u suprugu uvek imala podršku, koja joj je, kako kaže, mnogo značila.

Sanja Đorđević već više od dve decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Pericom, nekadašnjim profesionalnim fudbalerom. Danas važe za stabilan par, ali početak nije obećavao.

Upoznali su se slučajno, preko njene prijateljice, i nekoliko meseci su se zabavljali. Sanja je otvoreno priznala da joj se Perica na samom početku uopšte nije dopao.

„Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega“, prisetila se tada.

A onda je usledilo jedno veče u kafiću: Perica je zapeo da ide kod njega da prespava. Otišla je, a da ni sama ne zna kako ju je na kraju ubedio. Njegova majka je rano ujutru, pre nego što se Sanja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio, a vest je stigla i do njenih roditelja, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga, kako kaže, nije mogla nazad.

Nedavno su Sanja i Perica imali veliki razlog za slavlje — njihova ćerka Ivana je u 30. godini postala doktor nauka.

Osnovne studije prava završila je u Srbiji, a obrazovanje je nastavila u Švajcarskoj. U Cirihu je uspešno završila master studije iz oblasti sportskog prava, a potom i doktorske studije. Da bi stekla pravo da radi kao pravnik u Švajcarskoj, polagala je diferencijalni ispit, a želela je da položi i pravosudni ispit.

Ponosna majka otkrila je kroz kakav je ogroman trud i pritisak učenja njena naslednica morala da prođe: imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije smela da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka. Sanja kaže da ne zna odakle joj snaga, ali da je ponosna na sve što je Ivana uradila.