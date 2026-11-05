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Sanja Đorđević: bolje da me muž izdržava nego da me posećuje u Lazi

Mandy Mandopoulos · 05. novembar 2026.

Godinama u javnosti kruže priče da je Sanja Đorđević zapostavila muzičku karijeru jer nema potrebe da peva, pošto njen suprug dobro zarađuje. Pevačica je na te navode odgovorila u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu.

„Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u 'Lazi'“, rekla je Sanja, pa odmah dodala da se šali i da je u suprugu uvek imala podršku, koja joj je, kako kaže, mnogo značila.

Sanja Đorđević već više od dve decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Pericom, nekadašnjim profesionalnim fudbalerom. Danas važe za stabilan par, ali početak nije obećavao.

Upoznali su se slučajno, preko njene prijateljice, i nekoliko meseci su se zabavljali. Sanja je otvoreno priznala da joj se Perica na samom početku uopšte nije dopao.

„Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega“, prisetila se tada.

A onda je usledilo jedno veče u kafiću: Perica je zapeo da ide kod njega da prespava. Otišla je, a da ni sama ne zna kako ju je na kraju ubedio. Njegova majka je rano ujutru, pre nego što se Sanja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio, a vest je stigla i do njenih roditelja, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga, kako kaže, nije mogla nazad.

Nedavno su Sanja i Perica imali veliki razlog za slavlje — njihova ćerka Ivana je u 30. godini postala doktor nauka.

Osnovne studije prava završila je u Srbiji, a obrazovanje je nastavila u Švajcarskoj. U Cirihu je uspešno završila master studije iz oblasti sportskog prava, a potom i doktorske studije. Da bi stekla pravo da radi kao pravnik u Švajcarskoj, polagala je diferencijalni ispit, a želela je da položi i pravosudni ispit.

Ponosna majka otkrila je kroz kakav je ogroman trud i pritisak učenja njena naslednica morala da prođe: imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije smela da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka. Sanja kaže da ne zna odakle joj snaga, ali da je ponosna na sve što je Ivana uradila.

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.

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