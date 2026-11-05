Dušica Grabović pred novom operacijom: „Zoka je pobedila, pobediću i ja“

Zabava

Pevačica Dušica Grabović ponovo je zabrinula javnost i svoje pratioce. Sa bolničkog kreveta objavila je da je pred njom još jedna operacija, ali je poručila da ne gubi optimizam ni veru u pozitivan ishod.

Uz fotografiju iz bolnice podelila je i snažne reči, osvrćući se na lekcije koje nosi iz ovog iskustva. „Najvažnije je zdravlje“, napisala je, uz objašnjenje da ga izgubimo upravo zato što ponekad sečemo granu na kojoj sedimo i dajemo drugima više nego sebi.

Dušica je dodala da je, kako kaže, jaka žena i da zna da će na kraju pobediti sve. Navela je i da je mnogi vide kao nekoga ko je jak kao zemlja i ko će se izboriti.

Posebno mesto u objavi dobio je detalj iz bolnice — sestre su joj rekle da leži u krevetu u kojem je ležala Zorica Brunclik. „Zoka je pobedila, pobediću i ja uz Božiju pomoć“, poručila je.

Letos je već imala ozbiljne zdravstvene probleme i hirurški zahvat, kada je hitno primljena u bolnicu zbog nesnosnih bolova u gornjem delu stomaka. Ispričala je tada da ju je jednog jutra probudio takav bol da je pomislila da će umreti, a lekar joj je rekao da je došla na vreme i da mora na hitnu operaciju. Poručila je i da će i to preživeti i da ide dalje, ka životnim i radnim pobedama.

Dušica je i ranije u javnosti govorila o životnim nedaćama kroz koje je prošla. Istakla je da se u prošlosti izborila sa teškom bolešću, tokom koje je bila u komi, a potom šest meseci mogla da se hrani isključivo uz pomoć slamčice.

Za nju je ovo još jedna bitka koju namerava da dobije.