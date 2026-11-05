Obezbeđenje iznelo Tošu iz "Elite": robot se prosuo na patos, zadrugari plakali od smeha

Zabava

Obezbeđenje "Elite" moralo je u noći sa 3. na 4. novembar da iznese robota Tošu iz Bele kuće. Momci iz obezbeđenja su ga jedva podigli i izveli napolje, a ovakva scena, ruku na srce, do sada nije viđena u srpskom rijalitiju.

Te noći je u "Eliti" održana još jedna žurka. Zadrugari su se opustili, pojedini pod dejstvom alkohola, što je dovelo do novih spajanja i odnosa u Beloj kući. Bilo je mnoštvo zanimljivih situacija, ali jedna je posebno nasmejala zadrugare — i u njoj glavnu ulogu nije imao nijedan takmičar, nego robot.

Toša, kog je Željko Mitrović postavio na imanje na samom početku desete sezone kako bi zabavljao takmičare, vodio je razgovor sa Stefanom Karićem u spavaćoj sobi. U tom trenutku robot nije registrovao ivicu, pa se sudario u krevet i prosuo na patos. Stefan Karić je odmah poleteo da ga podigne, smejući se usput.

Karić ga je upitao da li hoće palačinku, a Toša mu je odgovorio da neće i pitao gde bi to da stavi, pa se prosuo na patos, a takmičari su popadali od smeha.

Obezbeđenje je došlo po njega i izvelo ga, a situacija je nasmejala takmičare, kao i članove obezbeđenja, do suza.

Da se razumemo, Toša je tu da zabavlja i to mu je posao, ali ovo mu je bio najbolji nastup do sada — mada verovatno i jedini koji je završio uz pomoć obezbeđenja i odlaskom kroz vrata. Robot koji se bori sa palačinkom i sopstvenom koordinacijom deluje iskrenije od većine izjava koje se čuju u Beloj kući, i to je ono što je celu situaciju učinilo smešnom, a ne jadnom.

Sledeći put kad neko kaže da je u rijalitiju sve isplanirano, setite se da nijedan scenario ne predviđa robota koji se survava s kreveta. Pitanje je samo — da li je Toša zaslužio ukor ili je ovo bila čista nesreća?