Marinković pretio Poršelini glasovnim porukama, a anketa u Eliti 10 se završila psovkama

Zabava

Anketa u Eliti 10, u kojoj su takmičari imali zadatak da izaberu tri najpožrtvovanije osobe na imanju, pretvorila se u otvoreni sukob Slađe Poršeline i Ivana Marinkovića.

Ovonedeljni vođa Slađa Krnjajić dala je reč Slađi Poršelini, ali se odmah umešao Marinković i upitao je da li se seća glasovnih poruka od letos. „Hoćeš da pustim to?“ – bilo je njegovo pitanje. Poršelina nije bežala: rekla je da se seća i da slobodno pusti.

Marinković je potom dodao da mu je Slađa, kada je videla Elitu, rekla da jedva čeka da zajedno brinu o Eliti, i pozvao da se poruke puste. Usledio je hladan tuš. Slađa mu je odgovorila da je nije muvao i priznala da je gleda kao drugaricu, a njegov odgovor nije bio ni blizu galantnog: „Gledam te kao šklopociju.“

Onda je Poršelina dala svoj odgovor na anketu i tu je situacija potpuno izmakla kontroli. Na prvo mesto stavila je Miljanu Kulić, uz objašnjenje da dolazi da zaradi za svog dečaka. Drugu je navela Slađu Krnjajić, jer smatra da podnosi veliku žrtvu – uz opasku da je imala katastrofalne postupke. Treća je Sandra Obradović, koju je opisala kao ženu, majku i kraljicu, uz poruku da majke treba da se ponašaju kao Sandra Obradović. Dodala je i da Ivanu smeta kad navede Miljanu, majku njegovog deteta.

Marinkoviću se to nije dopalo. Usledio je niz uvreda i psovki koje je izgovorio vičući..

Gledano sa strane, anketa o požrtvovanosti pretvorila se u obračun u kojem se, po običaju, najviše govorilo o svemu osim o samoj anketi. Elita 10 ume da napravi spektakl i od najobičnijeg zadatka, ali ovde je granica ozbiljno pređena – kad u emisiji padnu ovakve reči, pitanje više nije ko je najpožrtvovaniji, nego ko je dokle spreman da ide. A ako glasovna poruka iz letos postane glavni adut u anketi o požrtvovanosti, ne treba da nas čudi što se stiglo dotle.

Mi smo svoj glas već dali: poruke od letos su, izgleda, gore od svake ankete. A vi – biste li pustili tu poruku ili biste je odmah izbrisali?