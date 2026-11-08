Teodora Džehverović u tesnom korsetu ponovo zapalila mreže

Zabava

Teodora Džehverović ponovo je uspela da skrene pažnju na sebe. Pevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima pozira u veoma tesnom korsetu koji je istakao njenu figuru, dok je bujni dekolte bio u prvom planu.

Preplanuli ten, uzak struk i naglašene obline — sve je bilo na mestu, a najviše pažnje privukla je provokativna poza. Objava je izazvala pravu lavinu reakcija, pa je Teodora još jednom pokazala da voli da eksperimentiše s modnim izdanjima i da samouvereno ističe svoju figuru.

Da budemo iskreni, korset je izdanje koje ili nosiš ili te nosi, a Teodori ovaj drugi scenario očigledno ide od ruke. Tesna silueta, jak stav i pogled u kameru — to je formula za objavu o kojoj se priča, a ne za onu koju preskočiš dok skroluješ.

Uz sve to, primetno je i da se pevačica vratila svojoj prepoznatljivoj tamnoj boji kose. Godinama je eksperimentisala s raznim nijansama, ali tamna je očigledno ona kojoj se najradije vraća. Kombinacija tamne kose i preplanulog tena očigledno radi — pitanje je samo zašto je uopšte menjala.

Moda, međutim, nije jedina tema kod Teodore. Pre mnogo godina počastila se luksuznim stanom, a nedavno je pazarila još jednu nekretninu. "I kupljen drugi stan u životu. Hvala ti Bože", napisala je pevačica, koja sreću nije krila. Prvi stan platila je 250.000 evra, a luksuzna nekretnina u elitnom beogradskom naselju ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu. Vredno radi na opremanju i jedva čeka da se njen dečko Nino vrati iz Brazila da zajedno uživaju.

Sve u svemu, Teodora trenutno igra na svim frontovima — izdanja, mreže, kvadrati. I, ruku na srce, ne ide joj loše.

A vi? Drži li korset titulu njenog najjačeg izdanja ili je tamna kosa ipak pobedila?