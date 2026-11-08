Šejla Zonić promenila menadžment: Nisu se bavili sa mnom

Zabava

Šejla Zonić, pevačica koja se proslavila pobedom u takmičenju Zvezde Granda, nastupila je u subotu uveče u Beogradu, posle dosta vremena. Pred početak nastupa govorila je o negativnim komentarima, novim pesmama i promeni saradnika.

Prvi put ove godine samostalno nastupam u Beogradu... odgovornost je velika i preda mnom je veliki izazov - rekla je ona, pa dodala da će dati sve od sebe da sve bude tip-top. Beograd je za nju centar noćnog života na Balkanu, jer ima više izbora. Trema je, kaže, tu.

O novim pesmama kaže da su komentari podeljeni i reakcije burne. To joj prija: kada nema hejta i burnih reakcija, posumnja da nešto ne valja.

Sa negativnim komentarima nosi se tako što redovno blokira ljude koji pišu uvrede. Društvene mreže doživljava kao svoje radno mesto, pa onaj kome se ne sviđa kako radi svoj posao, smatra ona, ne treba da bude tamo. Dodaje i da su ljudi danas dobili preveliku slobodu na društvenim mrežama jer nemaju posledicu, uz citat koji je nedavno pročitala i s kojim se, kako kaže, potpuno slaže.

Najveća promena je u timu. Na pitanje da li misli da je posle pobede u Zvezdama Granda maksimalno iskoristila popularnost, odgovorila je da je dala sve od sebe, ali da menadžment nije maksimalno iskoristio hajp koji je tada imala.

Ostala sam u Grandu, ali sam promenila menadžment jer se nisu bavili sa mnom - objasnila je i dodala da je sa Grandom produžila ugovor. Okrenula je novi list i veruje da će sada, uz njen trud i tim, biti kako treba.

Pevačica je nedavno otkrila i da je bila izložena ucenama.

Zvezde Granda su jedno od najdugovekovnijih i najgledanijih rijaliti takmičenja u Srbiji.

Novi menadžment, novi list — a hejteri su, po svemu sudeći, i dalje na listi za blok.