Cecu u sofijskom apartmanu dočekala dva buketa crvenih ruža: „Obožavam te“

Zabava

Muzička diva Ceca Ražnatović večeras, 7. novembra, održava koncert u Armeec Areni u Sofiji, najvećoj areni u glavnom gradu Bugarske. Pre nastupa, u hotelskom apartmanu dočekalo ju je iznenađenje — dva ogromna buketa crvenih ruža.

Uz cveće je stigla i kratka poruka: „Obožavam te“. Ceca je poklon podelila na društvenim mrežama i pozdravila Bugare.

Ceca drži rekord među srpskim izvođačima — ovo joj je osma velika arena u Bugarskoj. Od 2012. godine, kada je prvi put održala koncert u Sofiji, do 2024. održala ih je sedam.

Interesovanje je bilo takvo da su ulaznice za Armeec Arenu rasprodate još pre nekoliko meseci.

Dva buketa crvenih ruža, jedna kratka poruka i puna arena — Sofija očigledno zna kako se dočekuju zvezde.